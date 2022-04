Cashback: nova febre no Brasil ganha força nos programas de fidelidade

* Por: DINO - 18 de abril de 2022.

Nova febre no Brasil, cashback permite que o cliente receba “dinheiro de volta” e resgate na próxima compra. Com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, houve um movimento de aceleração na valorização de recompensas instantâneas, como o cashback – que impulsionou os programas de fidelidade.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), cashback, descontos e vale-compras ganharam força nos programas de fidelidade.

A fidelização de clientes é fundamental para o sucesso de uma empresa – e os pequenos também podem usufruir dessa estratégia para garantir que o cliente volte mais vezes e realize novas compras no estabelecimento.

Cada vez mais, as empresas têm percebido a importância de fidelizar clientes. Fidelizar o cliente é mais fácil e mais barato do que conquistar um novo.

“A fidelização de clientes gera vários benefícios para a empresa, faz com que o consumidor volte mais vezes e gaste mais, aumentando o ticket médio do negócio”, afirma Leonardo Lojor, gestor da Mais Cash – programa de fidelidade desenvolvido para pequenas empresas.

Independentemente do tamanho da empresa, o importante é fazer com que o cliente sinta-se único. O programa de fidelização de clientes para empresas de pequeno porte possibilita que a empresa estreite os laços de relacionamento e traga o cliente para perto.

O programa de fidelidade com garantia de resultados engloba mais de 40 segmentos, como padarias, lojas de roupas, pet shops, academias, pizzarias, salões de beleza e outros tipos de negócios – garante resultado de 5 a 46% no aumento de vendas e diferencia a empresa da concorrência, estimativa baseada no estudo da Global Markets Watch.

Simples e prático

Através de sistema personalizado para a empresa, o empreendedor dedica um percentual de crédito a cada compra para o cliente voltar e resgatar na próxima aquisição.

A empresa escolhe o plano que mais se encaixa na realidade do negócio e paga apenas pelo envio de mensagens.

A equipe de consultores oferece apoio para que a empresa crie vantagens que sejam atrativas para o cliente e ao mesmo tempo rentáveis para o empreendimento.

Mais.Cash é um programa de fidelidade com garantia de resultados feito para empresas de pequeno porte. Desenvolvido pela Marka, empresa com mais de 20 anos de mercado que implanta programas de fidelidade para grandes redes do varejo.

Para implementar a fidelização de clientes é só acessar o site mcash.com.br