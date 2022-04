Detectores de gás cloro têm papel fundamental na segurança dos ambientes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de abril de 2022.

O cloro gás aumenta a cada dia sua presença no País pela sua eficiência e economia no tratamento de água. Apesar de o gás cloro ter alta usabilidade dentro de indústrias e fábricas, sendo a mais comum em estações de tratamento de água e esgoto, é um elemento que apresenta muitos riscos para colaboradores e até mesmo para o ambiente.

Por isso, é essencial a utilização de equipamentos adequados de proteção coletiva, detecção, monitoramento e kits de segurança para que seu uso seja controlado e feito de maneira cautelosa para garantir a segurança de qualquer ambiente.

“O cloro, quando trabalhado com segurança, com manutenções preventivas e com os elementos de segurança, como detector, válvula de fechamento automático, lavador de gás, é muito prático de usar. Tanto é que as grandes estações de tratamento de água investem no cloro gás”, salienta Francisco Oliver, diretor técnico industrial da Fluid Feeder.

Características do detector de gás

Se tratando de detectores de gás cloro, estes são equipamentos de extrema importância para qualquer empresa que trabalha com esse produto químico. Eles são responsáveis por alarmar a presença do gás no ambiente, para que sejam tomadas as medidas de segurança e controle adequadas.

O detector de gás é um equipamento de segurança indispensável em toda instalação que haja produção, dosagem ou estocagem de gás cloro. Para tal, conta com sensor para informar o surgimento de concentração de cloro gás na atmosfera, indicando um vazamento. Também tem a função de ligar o sistema de exaustão e neutralização de gases para reduzir a concentração indesejada em casos de eventuais vazamentos.

Suas principais características incluem: sensores eletrolíticos para detecção do gás no ambiente mesmo em baixas concentrações; alarmes sonoros; saídas para interligação com outros equipamentos de segurança, como lavadores de gases, sistemas de fechamento automático de cilindros, entre outros.

Existem modelos diferentes de detectores de gás no mercado. Porém, é preciso escolher a opção certa para garantir a saúde e a proteção de seus funcionários.

Como escolher o melhor detector de gás

De acordo com Francisco Oliver, da Fluid Feeder, fabricante deste tipo de equipamento, além de entender as principais características de um detector de gás, é preciso ficar atento a outros fatores antes de escolher um modelo, tais como: a garantia oferecida pelo modelo de detector de gás escolhido; as referências da empresa fornecedora e a relação custo-benefício adequada para o seu uso.

Diante destes aspectos, é importante ter em mente que uma pesquisa prévia para encontrar o local mais indicado para adquirir o detector de gás é fundamental.

Oliver também orienta que, após definir onde se vai fazer a aquisição do detector de gás cloro, deve-se levar em conta: o nível de conhecimento dos profissionais do fornecedor; ficar atento aos modelos oferecidos e verificar se eles atendem devidamente às necessidades da empresa; e, especialmente, se certificar de que o equipamento seja de fácil manuseio, além de ser prático e eficiente na detecção do cloro gás do ambiente.

Mais informações: www.fluidfeeder.com.br.