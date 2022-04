Gradiente com mais de 50 anos volta ao mercado

18 de abril de 2022.

A Gradiente anuncia um novo momento de sua marca reiterando o conceito “Isso é Gradiente!”. Especializada em áudio, a empresa volta ao mercado com novos produtos e outros segmentos.

Com mais de 50 anos, a Gradiente retorna ao mercado com o objetivo de atender também o público mais jovem. De acordo com a empresa, esse movimento reforça o compromisso em expandir seu portfólio, fortalecer a presença multicanal e criar novas experiências.

Se adaptando às atualizações do mercado, a Gradiente tem recebido um apoio orgânico por parte de influenciadores, tiktokers e youtubers, que passaram a utilizar os produtos da marca como ferramenta para geração de vídeos de entretenimento relacionados a música e dança.

Nesses anos de existência, a Gradiente desenvolveu a criação de diversas categorias no Brasil, como celular digital, CD player, DVD, MP3 player e TV Digital.

A empresa tem expectativas de lançamentos ao longo do ano para movimentar sua retomada não só no segmento de áudio, mas também em outras categorias.

Para maiores informações sobre os lançamentos da Gradiente, acessar o site: www.gradiente.com.br.