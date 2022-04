Setor de TI deverá chegar em 2025 com mais de 500 mil vagas em aberto

18 de abril de 2022.

A tecnologia nunca esteve tão presente na vida das pessoas. A necessidade de automatizar tarefas e solucionar as demandas com mais agilidade e segurança fez com que novas oportunidades no setor de Tecnologia da Informação cresceram exponencialmente nos últimos anos.

Segundo projeção da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), o setor de TI deverá chegar em 2025 com mais de 500 mil vagas em aberto.

Porém, segundo informações de empresas de recrutamento, o setor de tecnologia da informação tem sofrido dificuldades para recrutar profissionais devido à falta de mão de obra qualificada.

Isso porque segundo os especialistas o número de formação de trabalhadores de TI não acompanha o crescimento por demandas e o conhecimento sobre a profissão ainda gera muitas dúvidas por parte dos jovens que almejam ingressar no setor, como, por exemplo, quais são as atividades que são executadas, que tipo de profissional o mercado precisa, qual o perfil e qual faculdade escolher.

Novas possibilidades na Educação

No entanto, atualmente existe uma gama de cursos profissionalizantes que entrega conteúdo de forma mais objetiva e com custo benefício ainda melhor que as faculdades.

Com a pandemia, também surgiram inúmeras possibilidades de estudo remoto ou híbrido, conforme as práticas pedagógicas de cada instituição. Com isso, novas possibilidades de conhecimento estão se abrindo, basta optar pela escolha certa.

Hoje, com apenas poucos meses de imersão, é possível se tornar um profissional de programação capacitado, apto para o mercado, com grandes perspectivas de conseguir um emprego antes mesmo de se formar e com salário inicial muito acima da média.

A Arnia, empresa do grupo LINKCOM, por exemplo, oferece curso na área de programação e de desenvolvimento de softwares, com aprendizagem em apenas 8 meses, com aulas ministradas por especialistas em programação e Front End.

