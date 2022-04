Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas 2022 acontece agosto em São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de abril de 2022.

A ABAS – Associação Brasileira de Águas Subterrâneas estará realizando, de 2 a 5 de agosto, no Espaço Arca em São Paulo, o XXII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, que acontece simultaneamente ao XIII Encontro de Perfuradores de Poços e a Fenágua 2022 – Feira Nacional da Água.

De volta ao formato presencial, o Congresso traz como tema central “Águas Subterrâneas: invisível, indivisível e indispensável”, tema totalmente alinhado com as diretrizes e propostas do Relatório Unesco sobre o desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2022, divulgado em março, por ocasião das comemorações do Dia Mundial da Água.

De acordo com o presidente da ABAS, geólogo José Paulo Netto, “o Congresso acontece num momento em que, apesar de todas as dificuldades, o Brasil conseguiu avanços importantes como por exemplo o Novo Marco do Saneamento e a aprovação da Portaria de Padrões de Qualidade da Água Potável no Brasil (GM/MS 888 de 4 de maio de 2021). A realização do congresso e dos eventos paralelos nesse momento mostram a força de um setor que reencontrou o seu crescimento, diz o presidente da ABAS José Paulo Netto. Ali teremos o ambiente ideal para discussão de temas urgentes para o Brasil e para todo o planeta com profissionais, técnicos, pesquisadores, cientistas e toda a sociedade.”

FENÁGUA

A Feira Nacional de Águas também trará mudanças importantes tanto nas suas dimensões quanto no conteúdo. Por acontecer em São Paulo, a ABAS prevê um crescimento substancial de expositores em relação aos eventos anteriores. Nessa edição, a feira terá 80 estandes de diversas dimensões onde serão apresentados equipamentos, produtos e serviços ligados à hidrogeologia.

As inovações da Fenágua acontecem ainda no conteúdo. O último dia (5 de agosto) está reservado para uma série de Summits, ou seja, eventos voltados a públicos consumidores com palestras e workshops realizados pelos próprios expositores.

Estão sendo esperados mais de 1000 participantes durante a realização dos eventos. Os nomes mais importantes do segmento de águas no Brasil e no exterior farão parte da programação. A grade com a programação preliminar e informações sobre inscrições, submissão de trabalhos, patrocínios e participações estão em www.xxiicongressoabas. abas.org.

Desafios crescentes

As águas subterrâneas ficam sob a superfície terrestre e constituem os aquíferos. Nos aquíferos está 99% das águas doces e líquidas de todo o planeta. As principais entidades ligadas a hidrogeologia no mundo contam que temos 62,7 vezes mais água subterrânea do que toda a água superficial da Terra. E afirmam que o uso sustentável das águas subterrâneas é um dos principais caminhos para que o mundo supere a crise hídrica que o planeta já começou a enfrentar.

De acordo com as ABAS e as previsões da própria Unesco, eventos severos com seca prolongada água podem ser mais graves e devastadores do que todas as pandemias e guerras da história. O Brasil dispõe de um grande volume de água superficial e subterrânea, com 350 mil m³ por pessoa. No entanto, como em todo o planeta, o maior desafio está na gestão desses recursos.

Apesar da imensa disponibilidade, a população ainda está à mercê da escassez pela falta de infraestrutura e de gestão adequada dos recursos hídricos subterrâneos. Os riscos da superexploração em alguns trechos são grandes, bem como da contaminação dos aquíferos e do desperdício.

O relatório da UNESCO sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2022 diz ainda que somente com mais investimentos em conhecimento, infraestrutura e capacitação de profissionais, as reservas subterrâneas poderão se tornar catalisadoras do crescimento econômico mundial.

Hoje, as águas subterrâneas fornecem a metade do volume da água captada para o uso doméstico da população mundial.

Serviço:

XXII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas

XIII Encontro de Perfuradores de Poços e Fenágua 2022

Quando: 2 a 5 de agosto de 2022

Local: Espaço Arca

Av. Manuel Bandeira, 360

Vila Leopoldina

São Paulo, SP 05317-020

www.xxiicongressoabas.abas.org

Realização: ABAS – Associação Brasileira de Águas Subterrâneas

www.abas.org.br

Mais informações

ABAS – Associação Brasileira de Águas Subterrâneas

www.abas.org

tel. + 55 11 98801 8418

[email protected]

Informações para a imprensa

Cristina Bighetti

+ 351.927253506 WhatsApp

[email protected] / [email protected]