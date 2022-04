Lacta lança programa de community commerce para aumentar as vendas do e-commerce

19 de abril de 2022.

A Páscoa é o maior evento de consumo de chocolate no Brasil e o 4º evento mais relevante para os brasileiros depois do Natal, Dia das Mães e aniversário.

Para este ano, a Lacta aposta no “Amigo Lacta”: um programa de community commerce para trabalhar inovações em seu e-commerce e na comunicação digital com o consumidor.

Na ação é possível qualquer pessoa física criar lojinhas exclusivas e oferecer descontos para amigos, podendo ganhar vale-compras no seu e-commerce que utiliza a plataforma Vtex.

A Beeviral, plataforma brasileira de member get member, foi escolhida pela empresa para gerenciar todo esse programa de community commerce que tem como objetivo a criação de novos pontos de venda digitais sem custo fixo, baseado em relacionamento e confiança.

O community commerce cria um ecossistema que se retroalimenta de novas oportunidades de vendas, convidando também cada novo cliente a fazer parte desta comunidade com incentivos e descontos exclusivos de recompras futuras por novas recomendações.

A mecânica para participar é simples. Basta a pessoa acessar o site da ação que foi criado utilizando a plataforma da Beeviral (https://www.amigolacta.com.br/) para se cadastrar e criar o link da sua lojinha virtual exclusiva e divulgá-lo para o máximo de pessoas possível.

Os amigos, familiares e todos aqueles que fizerem compras utilizando o link terão desconto de 10% em todos os produtos no site da Lacta.

A partir de três compras concluídas, o dono da lojinha ganha um vale-compras válido para todo o portfólio. Quanto mais pessoas comprarem no link da loja do Amigo Lacta, maior o valor do vale-compras, podendo chegar a até R$ 150 reais de prêmios.

“Plataforma completa com tudo que precisávamos”. Essas foram as palavras da Carol Crespo, Gerente América Latina de Inovação e Aceleração Digital para B2C e D2C, para escolha da Beeviral como parceira para esse projeto pioneiro.

A estratégia utilizada pela Lacta com a utilização da plataforma Beeviral visa o aumento do volume de vendas com redução expressiva do CAC, além de trabalhar diretamente o relacionamento no mercado.

Os participantes da ação ainda têm acesso – através da plataforma Beeviral – a um painel com informação sobre a loja criada para acompanharem o total de indicações feitas, total de compras concluídas por meio do link e a premiação conquistada.

A iniciativa, que começou em 16 de março, se conecta com o propósito da marca de fortalecer e incentivar a criação de laços, partindo do princípio de que compartilhar um chocolate com quem se ama é um ato de grande significado.