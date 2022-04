Leite fermentado Sofyl completa 20 anos de lançamento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de abril de 2022.

O mercado global de alimentos com probióticos vem apresentando um constante crescimento nos últimos anos, principalmente porque os cientistas têm conseguido demonstrar, cada vez mais, os benefícios da ingestão de microrganismos vivos que beneficiam a microbiota intestinal. Pioneira nos estudos com probióticos desde 1935, a Yakult possui um dos microrganismos mais estudados do mundo – Lactobacillus casei Shirota – que, comprovadamente, consegue ultrapassar as barreiras do estômago e chegar vivo em grande quantidade aos intestinos, contribuindo de forma benéfica para o equilíbrio da microbiota intestinal.

Para atender os consumidores que se preocupam em manter uma alimentação saudável e querem ingerir probióticos de forma diferente, a Yakult lançou, há 20 anos, o leite fermentado Sofyl . Com textura diferente do convencional em embalagem de 110g, o Sofyl pode ser consumido por pessoas de todas as idades, inclusive crianças. O produto possui o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota e é oferecido nos sabores baunilha, uva verde e morango.

A favor da vida

O termo ‘probiótico’, de origem grega, significa ‘para a vida’ e tem sido empregado das mais diversas maneiras ao longo dos últimos anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é a instituição que regulamenta o mercado de probióticos no Brasil segundo requisitos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 241/2018, que define probióticos como microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem algum benefício para a saúde.

Milhares de pesquisas desenvolvidas em vários países, especialmente no Japão, comprovam os efeitos benéficos do Lactobacillus casei Shirota para a saúde, pois, ao chegar vivo e em grande quantidade ao intestino, o microrganismo probiótico produz vários metabólitos, entre os quais o ácido lático, responsável por melhorar a atividade intestinal, facilitar a digestão dos alimentos e ajudar na absorção dos nutrientes. Além disso, contribui para a diminuição das bactérias nocivas na microbiota e para a consequente diminuição de substâncias tóxicas no intestino. Desta forma, o probiótico L. casei Shirota auxilia, também, na prevenção de infecções.

Mais informações

O Leite Fermentado Yakult completa 87 anos em 2022 e continua sendo o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão. Desde que o médico Minoru Shirota criou o Leite Fermentado com o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota, em 1935, e fundou a Yakult, em 1955, a empresa sempre teve grande preocupação em desenvolver alimentos que beneficiem a saúde das pessoas. Por isso, mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. Nos 40 países e regiões em que está presente, a Yakult possui aproximadamente 80 mil comerciantes autônomas (conhecidas como Yakult Ladies) – 32,7 mil no Japão e 47,5 mil em 12 outros países, incluindo o Brasil – que levam os produtos de porta a porta para milhões de consumidores, mesmo nos locais mais distantes. No mundo, mais de 40 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente (resultado de 2020). Para outras informações, basta acessar o site yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected]