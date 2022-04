RV Digital completa 20 anos: resultados positivos e planos para ampliar negócios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de abril de 2022.

A RV Digital, um dos principais marketplaces de produtos digitais e financeiros do Brasil, está completando 20 anos de história em 2022 e anuncia grandes resultados obtidos no último ano. Com mais de 130 mil pontos de vendas físicos, distribuídos em mais de 4.000 municípios, a companhia conta também com suas plataformas digitais, reforçando a sua estratégia de multicanalidade; através deles a companhia registrou um fluxo de 300 milhões de pessoas, que geraram um volume de vendas de R$ 5,4 bilhões em 2021. A expectativa da companhia é crescer, no mínimo, 20% ao ano até 2025.

“Estamos presentes em todas as regiões do Brasil, trabalhando sempre para facilitar a vida dos comerciantes e consumidores. Nosso grande propósito é oferecer soluções de negócios que permitam democratizar a inclusão digital das pessoas, gerando valor para marcas e compradores”, diz Valmor Bosi, CEO da RV Digital.

Entre as novidades de 2021, Bosi destaca o lançamento do RV Point, pontos de vendas conceito que focam na oferta de alta conveniência e amplo portfólio de serviços aos consumidores. “No RV Point, o consumidor pode recarregar o seu celular, pagar uma conta, solicitar um empréstimo, adquirir um seguro, por exemplo, conseguindo atender as suas demandas cotidianas em um único lugar. Mais conveniência para o consumidor, mais oportunidades de aumento de receita recorrente para os nossos clientes”, afirma.

Além de seus mais de 130 mil PDVs físicos, a RV Digital também conta com o RV Point App, aplicativo que leva o ponto de venda para a palma da mão do consumidor, e o RV Hub, um avançado marketplace de APIs, que reduz a necessidade de programação, agiliza e facilita a integração das soluções da RV Digital na plataforma dos potenciais clientes, acelerando a geração de receita de fintechs, comerciantes e outras empresas com venda digital.

“Estamos celebrando os 20 anos da RV Digital pensando e nos preparando para o futuro, ampliando nossas iniciativas voltadas à inovação, o nosso portfólio de serviços e os nossos canais de vendas”, diz Luis Fernando Carvalho, CMO da RV Digital. Hoje, a companhia conta com um portfólio amplo, que inclui recarga de telefones pré-pagos, sendo o maior distribuidor do Brasil, games, maquininhas de crédito e débito, pagamento de contas, seguros, plano saúde e empréstimos, entre outros.

O executivo reforça que o objetivo é tornar o portfólio mais completo e atraente, gerando uma relação ganha-ganha para todos os stakeholders. “Queremos trazer mais vantagens para o consumidor, levando conveniência e melhores produtos e para os pontos de venda, mais produtos, aumento do fluxo de pessoas e mais linhas de receitas. Também queremos levar aos parceiros de negócios uma das maiores capilaridades do país, alavancando a distribuição de seus produtos e serviços”, ressalta o CMO.

Para apoiar essas iniciativas de inovação, a RV conta com o RV LAB, uma unidade de negócio multidisciplinar, que adota as mais avançadas metodologias de desenvolvimento de produtos e tecnologia, e se dedica à construção de aplicações e recursos exclusivos da RV Digital, que poderão simplificar as opções disponíveis para fintechs, varejistas e consumidores em geral.

Outro negócio lançado pela RV Digital foi o RV Mídia, focado na oferta de Mídia Digital Out of Home (DOOH) e que, atualmente, já está presente com mais de 8.000 telas instaladas em varejos de todo o Brasil. “A RV Mídia surgiu graças ao DNA dos nossos executivos, que estão sempre atentos ao mercado, buscando gerar novidades para ampliar cada vez mais nosso ecossistema de soluções. Somos especialistas em gerar negócios e é assim que garantiremos os próximos 20 anos da RV Digital”, afirma Bosi.