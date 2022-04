Estudo diz que 56% dos empreendedores dependem da internet

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de abril de 2022.

Mais da metade (56%) dos empreendedores do mundo depende da internet para trabalhar e administrar o seu próprio negócio. É o que demonstra o Índice de Banda Larga Cisco (Broadband Index), pesquisa global sobre o acesso, a qualidade e o uso de banda larga doméstica que foi concluído em 2021 e ouviu 59.796 trabalhadores em 30 países, entre eles o Brasil. O estudo foi conduzido pela Censuswide, consultoria de pesquisa independente, a pedido da Cisco, fornecedora de soluções e produtos de TI.

A sondagem aponta que 75% dos entrevistados, de modo geral, afirmam que os serviços de banda larga precisam de grandes melhorias para suportar o trabalho remoto, enquanto no Brasil essa foi a resposta de 82% dos participantes.

Além disso, 78% dos participantes destacam a importância da confiabilidade e da qualidade das conexões de banda larga para trabalhar e empreender, ao passo em que, por aqui, o percentual é de 82%. De modo geral, 84% dos entrevistados mencionaram que dependem do acesso à Internet de alto desempenho. No país, 88% das pessoas citaram este quesito.

Para o empreendedor digital e treinador de líderes Denis Macedo, nos últimos anos, a internet ampliou as possibilidades de trabalho por conta própria que dependem apenas de uma boa conexão de internet e um computador. Apesar disso, além de contar com um dispositivo e um acesso à rede, é necessário entender quais os mecanismos e estratégias a serem adotados para ter sucesso em seu negócio.

“Hoje não existe no Brasil uma oportunidade melhor e mais fácil quanto a de usar a internet como meio para empreender. Uma renda extra é garantida logo no primeiro mês com muito empenho, já a liberdade financeira tem mais a ver com uma somatória de fatores, como estudo, dedicação, constância e sorte”.

Segundo Denis Macedo, os empreendedores brasileiros devem investir esforços para obter a disciplina necessária para prosperar e se tornarem líderes no segmento em que atuam. “Disciplina é consequência do resultado. Ninguém se dedica por algo sem ter visto a consequência daquilo que almeja. Me arrisco a dizer que mais de 90% das pessoas não conseguem resultado nenhum na internet porque desistem”.

O insucesso, para ele, acontece por vários motivos, prossegue, mas o maior deles é a desistência por falta de disciplina logo no primeiro mês. “O sujeito compra um curso on-line que promete renda extra na internet, logo vai aplicar o conteúdo teórico, mas percebe que o processo demora aproximadamente seis meses para que venham os primeiros resultados. Todavia, ainda não temos prova social o suficiente em nossa cultura para que ele continue aplicando o método até que conquiste seus primeiros resultados”, afirma. “Somos movidos por resultados, seja nossos ou de outras pessoas”, conclui.

