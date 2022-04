Ferramentas de gestão é solução para empresas permanecerem ativas no mercado

Não há como negar que a crise gerada pela pandemia impactou diretamente os negócios. De acordo com a pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas Empresas, do IBGE, cerca de 716 mil empresas de pequeno e médio porte fecharam durante a pandemia. Diante de tantos desafios, o mercado acabou ficando instável e muitas empresas se questionaram: como se manter ativo e ganhar crescimento diante dessa situação?

Diversas empresas viram em soluções digitais um meio de continuarem ativas e crescendo. Algumas dessas soluções são as plataformas de inteligência de dados e padronização de processos. A automação dos processos dentro dos negócios, em especial na era digital, considerada a quarta revolução industrial, é um modo de trabalho que não se desfaz. De acordo com uma pesquisa do Gartner, o mundo já está superando o conceito de automação e investindo em hiperautomação.

“A análise de dados gera ao gestor amplitude e conhecimento de toda sua operação, nós como gestores não podemos nos embasar em achismos para tomar decisões. Estratégias de gestão que com dinamismo e inteligência, trazem a certeza de que mesmo com desafios negócios se manterão fortes, ativos e crescendo ainda mais. Não tenho dúvidas que o digital, em especial a inteligência de dados gerada por tal solução, é a única saída para empresas que não querem fechar suas portas.” conclui Junivan Cesar, gestor.

Muitas empresas conseguiram se adaptar ao cenário adverso e continuaram crescendo mesmo durante os períodos mais desafiadores da pandemia. Empresas revelaram quais foram as suas novas estratégias e deixaram algumas dicas para que outros negócios também continuem crescendo independentemente do cenário macroeconômico.

Padronizar processos;

Organizar o time comercial;

Ter uma ampla visão estratégica;

Fazer análises e diagnósticos constantes;

Melhorar a produtividade do time;

Manter em primeiro lugar a excelência no atendimento do cliente.

“A disruptura digital se inicia com empresas se adaptando ao que o mercado pede, hoje o mercado pede agilidade e dinamismo, isso é possível quando se tem inteligência de dados aplicada na prática e uma solução digital excelente para suprir isso é a gestão através de uma plataforma. Muitos gestores pensam em escalar sem nem ter uma operação bem definida para isso, crescimento sem organização não existe.” diz Patrícia Moreira, gestora de operações comerciais.

A pandemia acelerou uma revolução que levaria anos para chegar. Empresas, pessoas, escolas e governos foram surpreendidos e hoje têm se adaptado para que tudo flua de forma plena. No mundo corporativo não é diferente.