Mercado imobiliário aquecido na Bahia atrai investimentos

* Por: DINO - 20 de abril de 2022.

Ao contrário de diversos setores que ainda enfrentam dificuldade de recuperação no pós-pandemia, o mercado imobiliário brasileiro vem registrando crescimento desde 2020. Na Bahia, segundo dados da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA), o estado fechou 2021 com alta de 12% na comparação com o ano anterior. Na Capital Salvador, o crescimento superou a média do estado, atingindo 33%.

De olho no potencial de expansão prevista para 2022, a Cipasa Urbanismo, que atua no interior do Estado com dois empreendimentos, acaba de abrir uma house de vendas na cidade de Salvador. Inicialmente, o espaço será voltado para apresentação e comercialização do empreendimento Vívea Parque Jones, em Camaçari, na região metropolitana.

A decisão pela abertura do ponto em Salvador faz parte da estratégia de uma maior aproximação da empresa com seu público-alvo. Segundo Alessandra Trindade, coordenadora comercial do empreendimento, cerca de 90% dos visitantes e compradores de terrenos residenciais do condomínio Vívea Parque Jones são de Salvador.

Paralelamente à abertura do estande, a área comercial desenvolve um trabalho de aproximação e relacionamento com cerca de 100 imobiliárias de Salvador para apresentar o produto e estabelecer parcerias comerciais. “Temos um laço comercial forte com a Bahia, estado que além de Camaçari também temos um produto em Vitória da Conquista”, lembra Rogério Riquelme, diretor da Cipasa Urbanismo.

Ele ressalta, ainda, que o mercado imobiliário da Bahia vem em forte crescimento e que a Região Metropolitana de Salvador conta com duas cidades no TOP 100 das melhores cidades brasileiras para negócios na área de construção, de acordo com a Urban Systems.

“Regiões fora do eixo Rio-São Paulo, como a Bahia, já vinham apresentando forte expansão antes mesmo da pandemia. A procura aumentou muito desde o segundo semestre de 2020, especialmente por áreas maiores, espaços verdes, infraestrutura para evitar deslocamentos e disponibilidade de áreas gourmet e para o home office”, explica o Diretor da Cipasa, Rogério Riquelme.

“A Cipasa sempre acreditou no potencial do estado da Bahia, tanto que temos dois empreendimentos com características diferentes, que vão além de um loteamento. São complexos com vários empreendimentos residenciais e comerciais, cercados por grandes áreas verdes e completa infraestrutura, para que os moradores possam deslocar-se o mínimo possível”, explica Riquelme.

Riquelme lembra, ainda, que a Cipasa está investindo R$ 10 milhões na construção de sistema viário em frente ao empreendimento, na Via Parafuso, que beneficiará toda a mobilidade da região no entorno.

A obra conta com alças, uma no sentido Via Parafuso (BA-535) para Salvador e a outra da Via Parafuso (BA-535) para Camaçari. Também está sendo construído um túnel subterrâneo, com cinco metros de altura, mais de seis metros de largura e, aproximadamente, 80 metros de extensão. “Este sistema viário irá melhorar a mobilidade urbana da cidade”, acrescenta Riquelme.