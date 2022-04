Radware auxilia na transformação digital de conglomerado sul-americano

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de abril de 2022.

A Radware, fornecedora de soluções de segurança cibernética e entrega de aplicações, anunciou que expandiu seu relacionamento com um grande conglomerado sul-americano em um contrato de 1 milhão de dólares. Para apoiar a transformação digital de seu portfólio de empresas, o conglomerado está utilizando a solução da Radware para aumentar o nível de cibersegurança de aplicações, expandir a proteção DDoS de sua infraestrutura local e adicionar recursos integrados de entrega de aplicações.

“Para companhias passando pela transformação digital, a capacidade de proteger aplicações em um ambiente de nuvem híbrida é fundamental”, comentou Arthur Marchese, country manager da Radware no Brasil. “Nossas soluções integradas de segurança de aplicações e rede oferecem grandes vantagens operacionais e redução de custos. Você passa a contar com uma estrutura de segurança de última geração sem ter que fazer concessões ou precisar estimar qual será sua real capacidade daqui a um ano. As soluções são projetadas para escalar à medida que as organizações migram para a nuvem e modernizam suas aplicações.”

O conglomerado recorreu à Radware para obter uma ampla segurança integrada de aplicações e rede, incluindo sua solução de Mitigação de Ataques. Para proteger a disponibilidade de aplicações, o conglomerado aumentou seu investimento na solução de proteção DDoS DefensePro da Radware.

Para garantir a entrega de suas aplicações web e fornecer segurança para APIs, a organização implantou o firewall integrado de aplicações web (WAF) da Radware. O WAF integrado combina, em uma única solução, o controlador de entrega de aplicações Radware Alteon com sua solução líder de proteção de aplicações web e APIs (WAAP) AppWall.

Juntas, as soluções protegem a organização contra ataques criptografados e em nível de aplicação, além de ataques de injeção SQL, força bruta, vazamento de dados, floods TCP SYN, floods de negociação SSL e floods HTTPS.

Adicionalmente, o conglomerado implantou a Licença Elástica Global (GEL) da Radware para gerenciar o desempenho de aplicações e sua estratégia de múltiplos data centers. O modelo de licenciamento exclusivo permite que as organizações decidam a melhor forma de usar uma única licença de capacidade para deslocar e escalar cargas de trabalho e capacidades para qualquer data center privado, ou nuvem pública e privada, independentemente da localização ou tipo.