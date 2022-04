CleverTap nomeia Anand Venkatraman como Diretor de Operações

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de abril de 2022.

A CleverTap, serviço mundial de gerenciamento e retenção de clientes, anunciou a nomeação de Anand Venkatraman como Diretor de Operações.

Anand tem mais de duas décadas de experiência na construção e aumento de equipes globais e P&Ls em vários movimentos de vendas. Ele vem da Freshworks, onde liderou os negócios de rápido crescimento da Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. Ele também desempenhou papéis na condução de parcerias globais para expandir os negócios de forma independente em mais de 40 países, impulsionando o mercado de tecnologia, e incorporou a Freshworks no ecossistema mundial de startups. Antes disso, ocupou cargos de liderança na Akamai e na Microsoft na Ásia-Pacífico e na Índia.

“Recebo calorosamente Anand na CleverTap. Sua nomeação reforça nossos ambiciosos planos de crescimento para ser o divisor de águas na retenção de usuários. Com seu histórico de sucesso em tornar os negócios globais, construindo equipes altamente engajadas e estabelecendo abordagens criativas para o sucesso do cliente, Anand fortalecerá a Equipe de Gerenciamento da Clevertap para ajudar a levar a empresa para o próximo nível, trazendo excelência na execução”, disse Sidharth Malik, CEO da CleverTap Inc.

“Estou entusiasmado por me unir à CleverTap, já que eles emergem como líder de mercado na categoria retenção, não apenas na Índia e no Sudeste Asiático, mas também em mercados como América do Norte, América Latina, Oriente Médio, Turquia, África e Europa. Estou ansioso por fazer parte da jornada da CleverTap para levar a história do Saas indiano ao mundo”, disse Anand Venkatraman.

A CleverTap é uma nuvem de gerenciamento de usuários que capacita as marcas digitais de consumo para aumentarem a retenção de clientes e o valor da vida útil. Para marcas que entendem e valorizam a retenção de usuários, a CleverTap impulsiona o contexto e a individualização com a ajuda de uma camada de dados unificada e profunda, insights e automação alimentados por IA/ML. Clientes em todo o mundo que representam mais de 10.000 aplicativos, incluindo Vodafone Idea, SonyLIV, Daimler, Gojek, Carousell e Premier League, usam os serviços da CleverTap para atingir suas metas de retenção e engajamento, aumentando sua receita a longo prazo. Apoiada por empresas líderes de capital de risco, incluindo Sequoia India, Tiger Global Management e Accel, a empresa está sediada em Mountain View, Califórnia, com escritórios em Mumbai, Singapura e Dubai.

Para mais informações, basta acessar clevertap.com ou os perfis no LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube.