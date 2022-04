SBPC/ML abre inscrições para o Curso de Auditor PALC de junho

Compartilhe Facebook

22 de abril de 2022.

A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) está com inscrições abertas, até o dia 10 de junho, para o Curso de Formação de Auditor Interno PALC e Interpretação da Norma PALC – Norma 2021 (Turma Junho). O cadastro é feito pelo link https://adm.sbpc.org.br/AreaAssociados/EventosPro/EventoProDetalhe/index/2307 .

O curso online será realizado dos dias 21 a 24 de junho, das 8h30 às 17h, e não será reexibido – as três primeiras aulas são gravadas e, a última, ao vivo com interação do palestrante. Ao final, será aplicada uma avaliação de verificação e fixação de conhecimento. O certificado de conclusão do curso será fornecido aos participantes que obtiverem nota igual ou superior a 6,0.

