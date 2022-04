Treinamento para lideranças de CSCs brasileiros realiza aula inaugural

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de abril de 2022.

O High Potential Program – Shared Services 2022 iniciou suas atividades no fim do mês de março, e para a aula inaugural, contou com a presença de dois executivos convidados: Dione Nunes, Gerente do CSC Financeiro e Pessoas do Grupo Moura, e José Paulo Palumbo, HR Transformation – Project Leader na empresa Braskem.

O Programa, lançado em 2021, foi idealizado pelo IEG para ser um treinamento altamente focado em Serviços Compartilhados, acelerando o desenvolvimento de talentos dos Centros de Serviços Compartilhados brasileiros.

Segundo Vanessa Saavedra, Sócia e Fundadora do IEG, “O HP é um produto inédito no país, criado para atender uma forte demanda existente no mercado de formação de líderes em CSC. O IEG reuniu nesse programa toda a sua experiência em quase 15 anos estudando e mapeando os CSCs das maiores empresas do país através de grandes Benchmarkings, Diagnósticos, Projetos e Treinamentos Executivos.”

As turmas do High Potential 2022 estão compostas por mais de 130 alunos inscritos, lideranças das mais diversas empresas do país estão presentes no treinamento. Todos os participantes do programa terão acesso a conteúdos online, gravados e ao vivo e a um programa vasto e exclusivo, que ampliará o conhecimento dos alunos sobre esse mercado.

“Esse ano, em sua segunda edição, o High Potential promete muitas novidades, trará tendências e muito conteúdo que ajudará a nortear as futuras decisões das lideranças desse Mercado. O HP já está fazendo a diferença nos CSCs das empresas brasileiras”, destaca Vanessa.

O treinamento proporcionará aos alunos durante 9 meses uma experiência exclusiva, com aulas online e ao vivo, professores com experiência nesse segmento, bastante networking e uma metodologia dinâmica que trará informações relevantes e tendências da área de Serviços Compartilhados.

“Um dos principais valores que entregamos para os alunos do High Potential Program é uma ampla rede de conexões com líderes e profissionais que são referências no tema Centro de Serviços Compartilhados. Isso permite que a aquisição de novos conhecimentos e a troca de boas práticas não se limite ao período do programa e se torne um diferencial que nossos alunos levarão para suas trajetórias profissionais”, ressalta Taís Nascimento, Sócia e Gestora do Programa.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão de forma integrada e complementar para as organizações, dissemina conhecimento por meio de treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas no que tange a competências comportamentais, técnicas e ferramentais.

