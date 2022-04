Associação Filantrópica Uberlandense conquista certificação internacional

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de abril de 2022.

A Missão Sal da Terra, associação beneficente sediada em Uberlândia (MG), tornou-se a primeira rede de atendimento em saúde pública da América Latina a receber a acreditação Qmentum International Diamond. A prestigiosa designação é o resultado de uma rigorosa avaliação de mais de dois anos de desenvolvimento de processos contínuos e gestão de serviços de saúde regidos pelos mais rigorosos padrões de excelência em atendimento e segurança ao paciente.

De acordo com o Superintendente de Saúde, Arthur Pereira, a Acreditação em Rede Qmentum International Diamond traz para a Missão Sal da Terra o reconhecimento internacional de anos de dedicação e muito empenho de todas as equipes, que estão em constante busca de melhorias para a saúde do município de Uberlândia. “Sendo a primeira rede de atendimento à saúde pública da América Latina a receber a acreditação canadense, este título nos traz muita alegria e honra, mas também muita responsabilidade por tudo que foi feito e tudo que ainda está por vir, nessa parceria que temos com a Prefeitura de Uberlândia e que estimamos que cresça, para continuarmos esse trabalho de excelência”, diz.

Todos os membros da Missão Sal da Terra, incluindo seus médicos, enfermeiros, pessoal administrativo e operacional foram incluídos no processo de acreditação, realizado por meio de visitas presenciais de monitoramento, entrevistas, acompanhamento on-line, entre outras etapas, a fim de se adequarem aos padrões utilizados na metodologia de avaliação da qualidade da prestação de serviços no local de atendimento e incorporarem uma cultura de qualidade, segurança e cuidado, centrada no paciente e famíliaem todos os aspectos.

“Sem dúvida, os mais beneficiados com esta conquista são os pacientes que passam por nós, pois essa acreditação garante que nossos processos atendem a requisitos internacionais de governança e boas práticas assistenciais. Além disso, foi pensando justamente em oferecer mais qualidade nos nossos atendimentos, que buscamos a certificação internacional como ferramenta de melhoria, e não como meta. A certificação não é o fim, mas o começo e a continuidade de tudo que foi construído até aqui. Por isso o desafio continua, pois há sempre mais espaço para melhorar e crescer”, explica Pereira.

A Missão Sal da Terra atua em 26 Unidades de Atendimento Primário à Saúde da Família (UAPSFs), bem como nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) São Jorge e Pampulha, UBS Pampulha e Ambulatório de Especialidades São Jorge, totalizando 30 unidades de saúde em Uberlândia. E, para conquistar a acreditação, precisa manter o alto nível de performance em todas as unidades. Na atenção primária, por exemplo, a diretora Melyne Serralha Rocha destaca três grandes projetos de boas práticas implantados, que foram: Atenção Contínua e Autocuidado Apoiado; Alta Responsável e Reorganização da Rede de Atenção à Saúde do Idoso, que permitiram uma interação entre os pontos de atenção primária e secundária, fortalecendo a integração em rede e, com isso, melhorando o manejo clínico do paciente e colocando-o no centro do cuidado.

“Durante todo o período de acreditação houve, por meio dos apontamentos levantados, a centralização das ações nos processos de aperfeiçoamento e melhoria dos atendimentos nas unidades de saúde, pautados nos princípios de organização, humanização, padronização e gestão dos processos. Foi possível perceber um amadurecimento, aprimoramento, alinhamento e grandes aprendizados em todos os profissionais envolvidos, resultando, consequentemente, em um atendimento mais assertivo e mais seguro, ou seja, um cuidado mais integral ao paciente, cumprindo, portanto, com o nosso propósito de atenção à saúde”, diz Rocha.

A metodologia Qmentum International™ é aplicada no Brasil pelo Quality Global Alliance, por meio da aliança com a HSO – Health Standards Organization, que reúne especialistas do mercado para imprimir o mais alto nível de qualidade e excelência internacional ao sistema de saúde brasileiro, utilizando a experiência global de mais de 35 países e 15.000 instituições de saúde. Para o diretor médico de Atenção Secundária, Dr. Marco Túlio, este reconhecimento é importante para toda equipe de profissionais das unidades porque existe o aspecto do reconhecimento individual, pelo trabalho desenvolvido durante o processo de acreditação, e, principalmente, do reconhecimento do trabalho coletivo, que une e fortalece o grupo de colaboradores. “Simbolicamente, acredito que a certificação equivale à conquista de uma medalha em uma olimpíada, ou seja, é como subir ao pódio”.

A Missão Sal da Terra continuará passando por monitoramentos periódicos de desempenho da organização em relação aos requisitos da metodologia, para continuar atendendo aos padrões internacionais/globais de excelência e inovação exigidos. “Para a Missão Sal da Terra, seguramente, o reconhecimento diante de toda nossa dedicação, mostra que nossos esforços estão sendo reconhecidos, validados e que estamos no caminho certo, que é o de cuidar das pessoas para transformar vidas”, diz Arthur Pereira.