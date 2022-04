Empresa de AdTech é reconhecida como a terceira Sell-side que mais cresce

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de abril de 2022.

A MonetizeMore é uma empresa canadense de tecnologia de anúncios em rápido crescimento e parceira de publicação certificada pelo Google. Mais de 1000 editores online em todo o mundo, confiam na marca reconhecida na lista do The Financial Times (FT) como uma das empresas de maior crescimento nos Estados Unidos em 2022. Este prestigiado prêmio é apresentado em uma parceria do The Financial Times e Statista, Inc., maior portal do mundo em estatísticas e classificação de negócios.

O prêmio The Fastest Growing Companies in North and South America apresenta as empresas que mais contribuem atualmente para o crescimento econômico das Américas. A FT colaborou com a Statista para criar uma lista de empresas com base em sua taxa de crescimento anual composto (CAGR) entre 2017 e 2020. A MonetizeMore ficou 389º colocação na lista que está disponível no site do FT.

“Entre milhões de empresas ativas nas Américas, apenas 500 delas foram premiadas na lista e a MonetizeMore se orgulha de ser reconhecida como o 3º maior fornecedor de tecnologia de anúncios sell-side da lista”, diz Kean Graham, CEO da MonetizeMore.

“Somos gratos aos nossos parceiros editoriais e à nossa forte equipe de mais de 220 especialistas em programática – eles são o combustível para o nosso crescimento. Nossa missão é capacitar os editores e ajudá-los a construir um modelo vencedor de monetização com anúncios, utilizando uma combinação de tecnologia de ponta, parcerias de demanda premium e ferramentas de otimização próprias”, acrescenta.

Em 2020 e 2021, a MonetizeMore foi reconhecida como uma das empresas canadenses de maior crescimento pela The Globe and Mail devido ao crescimento de 108% em receita, durante três anos consecutivos.

A MonetizeMore, fundada em 2010 é uma empresa de tecnologia de anúncios e mídia programática em rápido crescimento, com uma equipe de mais de 220 pessoas na América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. A empresa gerencia hoje, a receita de anúncios de 1500 editores em 40 países através de sua plataforma de gerenciamento, chamada PubGuru, incluindo também uma ferramenta de combate ao tráfego inválido, o Traffic Cop.

No ano passado, a empresa também foi premiada com o Google Certified Publishing Partner Summit 2021 por seu atendimento ao cliente e desempenho comercial, em geral. Ao longo desse período, a MonetizeMore veio ganhando espaço no Brasil, como uma plataforma líder em ad ops, com a qual os brasileiros tem contado para resolver problemas de otimização de anúncios, proteger seus sites do Tráfego Inválido e escalar a receita de anúncios.