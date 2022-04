Instituto de Câncer de Brasília celebra aniversário da capital

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 25 de abril de 2022.

Nos mais de 13 anos de cuidado e acolhimento aos brasilienses, o Instituto de Câncer de Brasília (ICB) já realizou mais de 260 mil consultas na Capital Federal. Especializado no atendimento oncológico, atua promovendo assistência integral, por intermédio do corpo clínico composto por mais de 20 especialidades. Assim como a cidade, erguida no meio do cerrado a partir do empenho de pioneiros que vieram de todos os cantos do Brasil, o Instituto candango é moldado diariamente pela equipe que trabalha com a missão de possibilitar a qualidade de vida dos pacientes e familiares, a partir de intervenções resolutivas e sustentáveis.

“Celebramos o aniversário de Brasília com orgulho e alegria de ser brasiliense, comprometidos em fazer a diferença na cidade. E fazemos isso através do atendimento global, acompanhando de perto todas as etapas de um tratamento, desde o diagnóstico até a conclusão. Com um panorama completo da saúde do paciente, preparamos atendimentos personalizados, a partir de um olhar integral, diagnósticos precisos e intervenções humanizadas. O ICB foi criado com o objetivo de cuidar, porque acreditamos no cuidado como principal caminho para tratar qualquer doença”, afirma Gustavo Gouveia, Diretor Médico do ICB .

Iolanda Kazumi Yamamoto é paciente do Instituto de Câncer de Brasília desde 2015 e defende: “a palavra é acolher. Desde o diagnóstico da doença, passando por todo o tratamento e alcançando o acompanhamento posterior, eu me senti segura dentro do ICB. E esse suporte transcende os atendimentos, pois todos os colaboradores do Instituto nos abraçam diariamente. Médicos, enfermeiros, recepcionistas, atendentes, entre outros, o cuidado conosco, pacientes, é notável em todos os procedimentos realizados no ICB. O meu sentimento é gratidão”, compartilha.

Da mesma maneira que Brasília, cidade que figura entre as primeiras posições do ranking de qualidade de vida no país ao prezar pelo bem estar da população, a equipe ICB está atenta a todas as necessidades dos brasilienses, promovendo conforto, tranquilidade e proteção aos pacientes e familiares, desde o primeiro contato. “Nós não somente tratamos de doenças, nós cuidamos de pessoas e conectamos vidas. Nosso atendimento disponibiliza suporte integral, com o desejo de ajudar cada um a enfrentar momentos de fragilidade. Todos os nossos colaboradores contribuem para que sigamos atendendo com qualidade e transmitindo confiança em todas as suas relações”, explica Michelle Kaline, Diretora Executiva.

Cuidado e acolhimento multiprofissional

Com o corpo clínico composto por mais de 20 especialidades, além da oncologia que conta, inclusive, com cirurgiões oncológicos, o ICB promove assistência multiprofissional. “Também realizamos os principais exames e biópsias voltados para a detecção precoce e possuímos um centro de infusão para aplicação de quimioterapia e outros medicamentos, onde já foram realizadas mais de 70 mil infusões”, pontua o Diretor Médico.

A equipe médica é diversificada, com especialistas em: Oncologia Clínica, Hematologia, Mastologia, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Torácica, Genética Médica, Cirurgia Cabeça e Pescoço, Infectologia, Reumatologia, Cirurgia Plástica Reparadora, Geriatria, Ginecologia, Nutrição Oncológica, Proctologia, Psico-oncologia e Urologia. “Nossos especialistas estão prontos para atender com o que há de mais moderno e efetivo no tratamento oncológico. Oferecemos em nosso serviço o protocolo internacional de oncologia, com infraestrutura de excelência e atendimento ágil. Tudo isso alinhado à sustentabilidade para todos os envolvidos”, defende Gustavo.