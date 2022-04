Limpeza industrial influencia na saúde do consumidor final

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 25 de abril de 2022.

Independente da indústria, a limpeza industrial ajuda a prolongar a vida útil dos equipamentos utilizados para fabricar os produtos, elimina germes e bactérias do ambiente evitando que os trabalhadores contraiam doenças, e protege os produtos para que não haja nenhuma danificação e cheguem sem nenhum risco para o consumidor final, além de passar mais confiança para investidores e consumidores dos produtos, demonstrando organização e qualidade.

“Nas indústrias em geral, a limpeza industrial é importante para a saúde dos colaboradores, a conservação de equipamentos, e para o cuidado dos produtos que a indústria fabrica.” diz o presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC-SP), Rui Monteiro.

Existem diversos tipos de indústrias, mas segundo a ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), a indústria brasileira de alimentos e bebidas é a maior do País. Ela representa 10,6% do PIB brasileiro e gera 1,72 milhão de empregos formais e diretos. O Brasil é o segundo maior exportador de alimentos industrializados do mundo, levando seus alimentos para 190 países. Segundo Monteiro, “por ser a maior indústria do país e principalmente de alimentos e bebidas, é de extrema importância a realização de uma limpeza eficaz, e de preferência realizada por uma equipe especializada, pois se a higienização não for bem executada, pode acontecer de algum alimento ser contaminado e até, ser prejudicial à saúde do consumidor final.”.

Importância dos EPI’s nas indústrias

Para a proteção da equipe de limpeza, a utilização dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) é muito importante. Os EPI’s são utilizados pelos colaboradores para evitar acidentes de trabalho e proteger a integridade física durante o serviço.

Segundo o Ministério Público do Trabalho, em 2020 ocorreram cerca de 446.881 número de notificações de acidentes de trabalho e 1.866 óbitos, sendo o menor número de óbitos desde 2002. Isso mostra o quão importante é a utilização de EPI’s para a segurança dos colaboradores.

Benefícios da contratação de uma empresa de limpeza

Ao contratar uma empresa de limpeza, é evidente que se trata da contratação de uma equipe de profissionais, já que as empresas de limpeza terceirizadas investem nos treinamentos, na capacitação e atualização dos colaboradores, assim sempre aperfeiçoando a mão de obra e preparados para realizar os serviços com alta qualidade.

Além de garantir que a limpeza da indústria esteja em boas mãos, a contratação de uma empresa especializada também garante uma redução de custos com questões trabalhistas (como férias e décimo terceiro), pois a própria terceirizada se encarrega disso e de sempre ter a disposição a mesma quantidade de colaboradores necessários para atender o serviço.

Limpeza é saúde

A campanha “Limpeza é Saúde” é promovida pelo SEAC-SP (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo). A campanha atende organizações de todos os segmentos quando elas contratam uma empresa de limpeza profissional.

As empresas que demonstrarem interesse em fazer parte da campanha, adotando práticas que a apoiam, ganharão o direito de usar o selo de qualidade “Limpeza é Saúde” que representará a qualidade e preocupação com as pessoas.

Ela tem como objetivo reforçar a importância de um ambiente corretamente higienizado e limpo para a saúde de todos e é um incentivo para que gestores adotem uma filosofia que promova bem-estar para todos.