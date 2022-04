Point S chega ao Brasil em parceria com grupos ADTSA e Orletti

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de abril de 2022.

A ATO nasceu da união de dois grupos de destaque do segmento automotivo, e será responsável pela gestão e divulgação da marca Point S, que é um dos maiores players mundiais no segmento de reposição automotiva, no Brasil.

Uma dessas empresas é a ADTSA, que tem mais de 90 anos de experiência em diversos segmentos como transporte de passageiros e cargas, rede de concessionárias de automóveis, caminhões, tratores, lojas de pneus, etc. A matriz está localizada em Recife – PE, mas o negócio é distribuído em 12 estados. A outra empresa é o grupo Orletti, fundado em Pinheiros – ES, em 1966, e hoje com sede em Vitória. A companhia opera diversos negócios como concessionárias de automóveis, ônibus, caminhões, distribuição de combustíveis, indústria e serviços financeiros. Está presente, além do Espírito Santo, nos estados de Minas Gerais e Bahia.

O investimento previsto de todo o conjunto Point S/ATO é de mais de R$ 175 milhões, com o propósito de expandir rapidamente seus negócios no país e atingir mais de 200 lojas nos próximos cinco anos.

O acordo foi selado no último dia 20 de abril, na cidade de São Paulo, onde foi assinado o contrato. A cerimônia contou com a presença do CEO Internacional da Point S, Sr. Fabien Bouquet, Sr. Bruno Tude de Melo (vice-presidente da ADTSA), Sr. Wagner Orletti (Presidente do grupo Orletti), Sr. Adrian Smiechowski (Diretor de Desenvolvimento de Negócios Internacionais), Sr. Arison Souza (responsável pela operação da Point S na América Latina) e Fabricio Marques da Costa (Diretor Comercial da ATO).

“Estamos explorando os mercados da América Latina há mais de 2 anos e nosso principal objetivo era entrar no Brasil, que é um dos maiores mercados do mundo. Estamos convencidos de que nossa expertise global em pneus e manutenção automotiva, nossa plataforma de marca internacional aliada à experiência local dos acionistas da ATO, será um diferencial para os centros automotivos e consumidores finais brasileiros. Estamos ansiosos para construir uma forte rede Point S no Brasil com a ATO e ampliar nossa presença com mais parcerias com players locais em outros países da América Latina”, comentou Fabien Bouquet.

Com foco no segmento de reposição automotiva que movimenta mais de R$ 60 bilhões/ano, os acionistas da ATO comemoram a parceria como o plano para construir uma rede robusta de franqueados nos próximos anos.

“A cadeia automotiva sempre trabalhou com players globais, como é o caso de montadoras, autopeças, seguradoras etc. Atuando neste segmento sabemos muito bem que há uma lacuna enorme nele, e vamos concentrar todos os nossos esforços para trazer a maior empresa do setor no mundo. Temos um plano de negócios agressivo, que visa abrir mais de 200 pontos de venda até 2027 só no nosso país”, por Bruno Tude de Melo.

Três pontos de venda emblemáticos serão inaugurados este ano, em São Paulo, Recife e Vitória, e nascerão com os principais valores da marca Point S. “Vamos oferecer um padrão qualidade de serviços baseado no know-how adquirido por 5.700 pontos de venda espalhados por quatro continentes. O consumidor brasileiro se beneficiará ainda de uma oferta multimarcas competitiva em pneus e autopeças, apoiada pelo programa global de compras Point S”, diz Wagner Orletti.

Fundada em 1971, a Point S é líder mundial em pneus e manutenção de automóveis. Oferece uma plataforma de marca com 50 anos de história e um conceito de varejo implementado em quatro continentes. Com mais de 5.700 Pontos de Venda, a empresa está presente em 49 países ao redor do mundo e emprega mais de 23.000 pessoas. O Grupo vende mais de 18 milhões de pneus por ano e tem vendas consolidadas no varejo de mais de € 3,5 bilhões.

Já o Grupo ADTSA foi fundado no Recife, há 90 anos, e atua em diversos setores: transporte rodoviário de passageiros em todos os estados do Nordeste, além do Pará e Tocantins; transporte urbano de passageiros, transporte fretado, transporte e logística de cargas e pecuária de corte. Conta com um total de 30 concessionárias (7 marcas) de automóveis, caminhões, ônibus e tratores, além de distribuidora de pneus, centros de caminhões e seguros. Está presente em 12 Estados da Federação.

O Grupo Orletti, por sua vez, teve sua origem em 1966. Iniciou suas atividades econômicas no setor de agropecuária e hoje atua na distribuição de automóveis, caminhões e ônibus, combustíveis e atacadista de autopeças, com um total de 21 concessionários (8 montadoras) e uma marca própria para veículos seminovos (6 lojas) e outras duas de pneus. Atua também no setor de indústria, consórcios e serviços financeiros.