Solução de LTE privado é destaque da Furukawa em feira de tecnologia agrícola

* Por: DINO - 25 de abril de 2022.

A solução de LTE privado da Furukawa, que permite a implantação de redes sem fio multisserviços em áreas rurais, é um dos destaques apresentados pela empresa na Agrishow 2022, feira internacional de tecnologia agrícola que acontece nesta semana (de 25 a 29/04), em Ribeirão Preto, no interior paulista. No evento, do qual participa com o Grupo Ferrante, a Furukawa apresenta seu amplo leque de produtos e soluções de conectividade para redes corporativas e, também, para ambientes industriais (FI²S) – que inclui a linha de cabos e acessórios green, fabricados com revestimento em polietileno verde à base de etanol extraído da cana-de-açúcar.

Concebida para atender grandes áreas em geral, a solução de LTE privado Furukawa opera na frequência de 250 MHz, é de fácil instalação e baixa manutenção. “Em condições ideais, oferece cobertura de até 100 quilômetros de raio e até 15 Mbps na ponta, o que permite ter múltiplos serviços na rede”, afirma Daniel Blanco, gerente de Engenharia de Inovação da Furukawa. “O objetivo é atender às necessidades de conectividade em grandes áreas, com mobilidade e garantia de banda adequada para a transmissão simultânea de dados, voz e vídeo em tempo real”, acrescenta.

Os terminais de usuário (UEs) possuem Wi-Fi e GPS integrados, duas portas seriais RS232 e porta Ethernet RJ-45. Assim como a eNodeB – com a qual se comunicam -, são equipamentos multisserviços e com design robusto, podendo ser utilizados em tratores, máquinas agrícolas e veículos diversos, integrados a sensores, medidores e gateways IoT, para a coleta de dados em campo. O software responsável pelo controle da solução (EPC) pode ser embarcado na eNodeB, que tem capacidade para suportar até 10 mil terminais registrados e 100 em comunicação simultânea.