Venda direta de suplementos cresce e é oportunidade para revendedoras

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 25 de abril de 2022.

O mercado brasileiro corresponde a 30% do mercado latino americano de suplementos. Com um consumidor cada vez mais preocupado com questões de saúde, a previsão é que esse segmento continue crescendo, principalmente depois do pico de pandemia, o que levou o consumidor a dar cada vez mais importância para os cuidados com a saúde.

Uma pesquisa sobre saúde e nutrição, realizada pelo Euromonitor, mostrou que 54% dos entrevistados concordam que vitaminas e suplementos são importantes para a própria saúde e nutrição em geral.

Com a pandemia, essa pesquisa mostrou que no Brasil 91% dos entrevistados afirmaram consumir suplementos para fortalecer a imunidade e 70% deles declararam que continuarão usando os produtos depois da pandemia.

Sobre o setor de vendas diretas, a ABVED, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, modalidade na qual atua as revendedoras, aponta que em 2021/2022, o setor de nutrição e beleza estão entre os 3 setores que mais cresceram no mundo, inclusive no Brasil. Esses dados mostram oportunidade para revendedoras ampliarem seu faturamento, incluindo produtos de suplementação juntos com seus outros produtos de venda direta.

“O público feminino, que consome produtos de beleza, moda e cosméticos, costuma ser o mesmo que consome suplementos, o que garante facilidade na hora das vendas e na abordagem. Como já atendem em regiões específicas via venda direta, incluir um produto a mais que vá atender o mesmo público e com alta demanda, ajuda a aumentar o faturamento”, comenta Luana Calixto, Supervisora de Aquisição Externa na empresa Vital Nutri Bio.

Para isso, é importante escolher bem a empresa e fugir das famosas pirâmides, onde além de vender, as revendedoras precisam indicar e ainda esperar longos tempos para de fato, ver o resultado real no bolso. “Desde o primeiro trimestre minha renda familiar aumentou em 30% e espero ainda em 2022 sair do CLT e atuar somente como revendedora autônoma com foco em suplementos, pois a liberdade e os ganhos, compensa e muito”, afirma Ediana Santos, sobre seus planos para o futuro.

A Vital Nutri Bio, empresa do setor de bionutrição, é uma das pioneiras no conceito de sócia-revendedora. Desde a primeira venda, o ganho é de 25% e a revendedora não precisa investir na compra de catálogo. Após o cadastro, a revendedora recebe as amostras e inicia sem custo algum, e conta com acesso exclusivo a treinamentos de vendas, marketing, empreendedorismo e gestão.

É possível saber mais sobre como fazer parte acessando o site da empresa: www.vitalnutribio.com.br/