Canon Brasil cria podcast sobre audiovisual

* Por: DINO - 26 de abril de 2022.

Um bate-papo sobre o mercado audiovisual e tudo que envolve profissionais e entusiastas da área. Esta será a proposta do podcast do Canon College, chamado CanonCast. O episódio estará disponível todas as terças-feiras, às 11h, no YouTube oficial da Canon do Brasil, Canonbr.

O Canon College já abriu a lista de convidados das próximas edições que terão: Flávio Demarchi, Daniel Klajmic, Wilq Vicente, Armando Vernaglia, Mary Lessa, Bruno Massao, entre outros fotógrafos, videomakers e tudo relacionado ao mundo do audiovisual.

“É um projeto que surgiu com o objetivo de contribuir com o mercado audiovisual, com troca de ideias sobre as inovações do setor, desenvolvimento de novas tecnologias, novidades do mercado, entre outras coisas. Queremos envolver o ouvinte nesse universo tão rico e interessante”, afirma Francisco Rocha, um dos apresentadores.

“A ideia é realmente trazer nomes do mundo do audiovisual, mas também de tudo que o cerca, por exemplo, podemos convidar alguém para falar sobre direito de imagem, que é um assunto de grande importância para a área”, conta Luisa Riekes, produtora do projeto.

O podcast da Canon é gravado na Casa Canon, a casa conceito da multinacional que fica em São Paulo. Ele será gravado com as câmeras da linha de Cinema da Canon: EOS C300, C500 e C100 Mark II.