Colégio da Zona Norte de SP Conquista a Certificação Google

* Por: DINO - 26 de abril de 2022.

Devido à pandemia de COVID-19 , muitas escolas se viram diante do desafio de continuar a ofertar seus serviços educacionais aos alunos e famílias. O segmento da educação vem passando por grandes mudanças e transformações nos últimos tempos, e encontra na tecnologia uma importante aliada neste processo transformador. O Google for Education é uma ferramenta essencial neste processo, pois permite que professores e alunos se conectem em qualquer lugar, e torna a aula muito mais produtiva e com foco no desenvolvimento do aluno.

Nos Estados Unidos, sete das oito melhores universidades (Harvard, Yale, Pensilvânia, Princeton, Columbia, Brown, Dartmouth and Cornell) e 72% das melhores universidades do país utilizam a tecnologia Google for Education. “A tecnologia aliada a educação pode aumentar o interesse e desenvolvimento dos alunos, através de metodologias ativas, interdisciplinaridade e uso de aplicações, declarou a fundadora e diretora do Colégio Delta, Ilza Diniz.

Em novembro de 2021, o Colégio Delta, localizado na zona norte de São Paulo, conquistou a Certificação Internacional de Escolas de Referência Google for Education, a primeira escola a obter esta qualificação na zona norte de SP – uma importante conquista para a instituição e sua equipe.

Ser uma Escola de Referência do Google significa que a instituição de ensino se juntou a um seleto grupo de escolas e faculdades no Brasil, sendo 72 ao total. Fazer parte do programa Google Escolas de Referência garante que um ensino atualizado em toda a escola, preparando alunos para novos desafios e com visão globalizada, através de professores qualificados e certificados no uso das ferramentas tecnológicas.

Requisitos para se tornar uma escola de Referência Google:



100% do corpo docente usando o Google

100% dos alunos> = 6 anos+ usando o Google

50% dos alunos ativos do Google uma vez por mês

30% dos alunos usando o Google Sala de aula uma vez por mês

1 Google Trainer certificado para cada 100 professores

20% da equipe de ensino certificada do Google Nível 1

5% da equipe de ensino certificada do Google Nível 2

O objetivo do avanço da utilização da tecnologia em sala de aula é permitir que todos os alunos se desenvolvam através de práticas inovadoras e que ela seja usada para auxiliar que eles se tornem usuários confiantes e responsáveis ​​da tecnologia moderna, promovendo a comunicação, segurança online, independência, resiliência, colaboração e desenvolvendo habilidades de aprendizagem atualizadas ajudando-os a se tornarem aprendizes ao longo da vida nesta era digital.