Empresa investe em pesquisa sobre componentes contra calvície e queda capilar

* Por: DINO - 26 de abril de 2022.

Além de revelar os melhores nomes do cinema no último ano, o Oscar 2022 trouxe à tona o problema de alopecia – condição em que ocorre perda de cabelo ou de pelo em qualquer parte do corpo – enfrentado por Jada Pinkett Smith, atriz e apresentadora, esposa de Will Smith – que foi alvo de uma piada de Chris Rock.

Assim como Smith, 50% das mulheres têm alguma queixa relacionada à queda de cabelos, segundo a SBC (Sociedade Brasileira de Cabelo). A entidade estima que a calvície afeta mais de 42 milhões de brasileiros, entre homens e mulheres. Paralelamente, indicativos da AAD (Academia Americana de Dermatologia) revelam que a alopécia, caracterizada pela redução total ou parcial de cabelos em alguma região da cabeça, atinge mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Destas, mais de 100 milhões são mulheres.

Neste cenário, uma empresa brasileira investiu em pesquisa para a produção de um kit para prevenção à calvície, queda capilar e crescimento acelerado dos fios . Augusto Rocha, diretor comercial da Lizz Ante Professional, conta que o estudo e o kit foram desenvolvidos para combater a calvície, a queda excessiva de cabelo e um tratamento eficaz no combate à alopecia. “Por meio de estudos e pesquisas, buscamos reunir ativos efetivos para o tratamento. Os ativos que contém no kit são: biotina, extrato de bardana, extrato de bambu, queratina hidrolisada, extrato de café, óleo de rícino e pantenol”.

A seguir, Ricardo Milani, técnico responsável da Lizz Ante Professional, comenta os principais ativos que foram objeto de estudo da empresa, presentes em seu kit capilar:

Queratina hidrolisada – Milani explica que a queratina hidrolisada possui baixo peso molecular e é solúvel em água. Por isso, penetra facilmente na cutícula dos cabelos, proporcionando brilho, restauração, hidratação e condicionamento. “Sua fixação nos tecidos é elevada, mantendo-se depositada mesmo após enxágue”.

Pantenol (vitamina B5) – “O pantenol garante efeito hidratante e atua com a prevenção de danos, melhorando o condicionamento de cabelos secos e danificados e reduzindo a formação de pontas duplas”, afirma o profissional. Além disso, o uso da vitamina B5 no couro cabeludo auxilia no crescimento acelerado do cabelo, já que sua ação restauradora faz com que os fios fiquem mais fortes e espessos.

Extrato de bardana – De acordo com Milani, o extrato de bardana possui ação anti-inflamatória, bactericida, fungicida, cicatrizante, emoliente e estimulante do couro cabeludo. “A bardana auxilia no crescimento saudável dos fios e pode melhorar as condições do couro cabeludo, tais como perda de cabelo e caspa. Além do mais, contribui para um cabelo forte e brilhante”, pontua. “Estudos recentes sugerem que o extrato de bardana contém elevados níveis de fitoesteróis e de ácidos graxos essenciais, que podem promover o crescimento de cabelo saudável”.

Extrato de bambu – O bambu é rico em aminoácidos, polímeros celulósicos, ácidos orgânicos, sais minerais, vitaminas (A, B, C) e carboidratos, afirma. “É extremamente nutritivo, hidratante, emoliente, restaurador e remineralizante, o bambu pode ajudar a retirar a oleosidade da raiz e hidratar as pontas”.

Óleo de rícino – Segundo o técnico responsável da Lizz Ante Professional, o óleo de rícino possui propriedades tanto de hidratação quanto de nutrição dos fios, além de limpeza do couro cabeludo e pele, proporcionando a desintoxicação do pelo e cabelos. “O rícino contém ômega 6 e ômega 9 que garantem cabelo e barba fortes e saudáveis, além de auxiliar no crescimento de cabelos saudáveis”.

Extrato de café – “A ação da cafeína beneficia todo o ciclo de crescimento capilar, atuando através de um revolucionário mecanismo de controle da alopecia e estímulo fisiológico de diversos mecanismos que propiciam aumento da viabilidade dos fios”, afirma. Ele conta que o extrato de café possui efeito anti-queda, auxilia no aumento do número de fios, no estímulo do crescimento capilar saudável e na diminuição da oleosidade, sem ressecar os fios.

Biotina – Milani afirma que a biotina ajuda na produção de queratina, proteína indicada para a composição dos cabelos e pelos. Além disso, faz parte do metabolismo de diversos nutrientes, que ajudam a manter a hidratação da pele, do couro cabeludo e o crescimento de fios saudáveis. “Outros benefícios incluem o crescimento de fios fortes e resistentes, com aparência rejuvenescida e saudável e prevenção da queda dos cabelos e pelos”.

Para concluir, Rocha observa que as empresas do setor devem investir em pesquisa, inovação e aperfeiçoamento constante, já que os brasileiros estão sempre em busca de produtos que cumpram o que prometem. “O cabelo é de grande importância na autoestima. Por isso, a busca de produtos capilares que resolvam problemas como queda ou calvície são tão procurados”.

Para mais informações, basta acessar: https://soscrescimento.com.br/