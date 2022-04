Evento gratuito discutirá projetos de Tecnologia e Investimento em Educação

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de abril de 2022.

Nos últimos anos tem havido um aumento considerável nas fusões e aquisições (M&A) no mercado de educação e treinamento no Brasil à medida que atores estratégicos do setor buscam se adaptar à evidente mudança nos modos de aprendizagem. Com isso, os patrocinadores financeiros tem se interessado cada vez mais para compreender a evolução necessária e contribuir para o crescimento deste setor em transição, que apresenta uma forte demanda por produtos e serviços de tecnologia.

Ciente desta movimentação no mercado, a M&A Community, organizadora de eventos, conferências e workshops com líderes empresariais sobre estratégias de investimentos, realizará na próxima quarta-feira, dia 27/4, das 14h às 15h, o evento on-line “Projetos de Tecnologia e Investimento em Educação – Brasil 2022”, cujo objetivo é discutir projetos inovadores, tecnologia na educação e oportunidades de investimento. Os participantes serão Luiz Magalhães, diretor pedagógico do Instituto J&F, Lais Rume, CEO do Irís Lab, Gabriel Amaral, vice-presidente de M&A da Itaú BBA, e Rafael Tullio, CFO e membro do comitê de investimentos da aceleradora WoW.

“A crescente demanda por produtos e serviços de tecnologia educacional está coincidindo com o rápido crescimento do mercado e gerando oportunidades para inovação e empreendedorismo. Esta constatação nos motivou a reunir especialistas de diferentes empresas para conversar sobre como podem e estão contribuindo para revolucionar este setor tão carente de iniciativas eficazes e inclusivas”, afirma Lina Giraldo, gerente de marketing LatAm da M&A Community.

Entre os temas a serem discutidos estão:

• Tendências e mercados de investimento

• Projetos inovadores e tecnologia na educação

• Adaptação para novos alunos e projetos de tecnologia dentro da indústria

• Projetos de M&A no passado e no presente

• Empreendedorismo na educação, startups de educação infantil

Perguntas e respostas serão moderadas pela patrocinadora do evento, a iDeals Solutions. A participação é gratuita e os interessados devem se registrar até o dia 26 de abril, às 18 horas.

Serviço

Evento: Webinar “”Projetos de Tecnologia e Investimento em Educação – Brasil 2022

Data: 27/04/2022

Horário: 14h (Brasília)

Idioma: Português

Inscrição: gratuita