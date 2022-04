Softwares otimizados para PABX em nuvem afetam comportamento empresarial

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 26 de abril de 2022.

A “revolução tecnológica” tem movimentado empresas diversas ao ponto de redefinir, com relevante rapidez ao longo dos anos, as formas de linguagem no meio corporativo. Tal processo evolutivo reflete-se diretamente no redesenhar da intercomunicação que se faz necessária entre empresários, clientes e colaboradores.

O surgimento do sistema PABX Cloud, ou PABX em Nuvem é mais um resultado da necessidade de aprimoramento de comunicação dentro das corporações, e surge como evolução do antigo sistema tradicional, fornecendo, assim como o seu antecessor, várias linhas a partir de um único número, além de chamadas internas entre ramais das empresas. Porém, apresenta-se com diferenciais que se enquadram com mais coerência e eficácia dentro dos dias atuais.

Sem necessidade de instalação complexa, e com plataforma de manuseio totalmente intuitiva, prática e dinâmica, a nova prestação de serviço oferecida pelo PABX em Nuvem tem chamado a atenção de empresas de diversos ramos, ao vislumbrarem nesse formato de comunicação uma saída fácil e altamente eficaz quando o assunto é comunicação por meio da telefonia. Segundo Marta Gomes, gestora do parque aquático Thermas Hot World, a possibilidade de manusear com facilidade a sua própria plataforma de telefonia traz mais segurança e credibilidade. “Está tudo ali, na tela do nosso celular em tempo real”.

De acordo com Victor Uemura, gerente nacional da Voxov Telecom, é possível observar uma procura bem mais alta nos dias atuais do que na década passada. “Com certeza o fenômeno se deve ao fato de que os empresários estão compreendendo com mais clareza os resultados positivos de uma ferramenta de telefonia fluida, leve, simples e barata”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: www.voxov.com.br.