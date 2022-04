Tratamentos não invasivos tentam ocupar o lugar das cirurgias plásticas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 26 de abril de 2022.

Já se foi o tempo em que só uma cirurgia plástica era capaz de transformar o visual de um rosto. A tecnologia cosmética avançou de tal forma que, hoje existe uma série de tratamentos não invasivos para deixar um rosto jovem, radiante e cheio de vida. São técnicas que não apenas rejuvenescem a face, como também minimizam grande parte de seus defeitos, recuperando brilho e volume perdidos.

Com o passar do tempo, é impossível fugir das rugas, olheiras, ressecamento e flacidez da pele do rosto. Metabolismos são diferentes, condições de vida e meio ambiente em que se vive também, mas todos estão submetidos às marcas do tempo. A boa notícia é que é possível melhorar a qualidade da pele, eliminar olheiras, acabar com a flacidez e as rugas é hoje muito mais fácil do que era tempos atrás.

Alguns tratamentos não invasivos oferecem enormes resultados sobre a pele do rosto e desafiam a idade de forma efetiva, por meio de uma combinação perfeita entre ciência e natureza. Rápidas, efetivas e com preço bem menor do que cirurgias plásticas, algumas destas medidas já apresentam resultados contrastantes na primeira aplicação.

A tecnologia no setor avança a passos largos e sempre a última técnica e ferramenta da moda é colocada para obter a melhor satisfação dos pacientes. É claro que se deve procurar produtos e métodos comprovados e testados previamente para ter melhores resultados. E, óbvio, procurar sempre profissionais credenciados, formados e evitar o charlatanismo.

Vale ressaltar ainda que os tratamentos implementados se adaptam às necessidades de cada paciente. A maioria procura suavizar linhas e rugas, reduzir a papada, combater olheiras, reduzir a palidez, hidratar e mais. Diferentemente dos famosos botox e cirurgias plásticas, esses tratamentos não têm grandes riscos de alterar a fisionomia de maneira extravagante.

Um dos exemplos é a mesoterapia com o uso de hialurônicos. Trata-se de um dos procedimentos mais seguros e procurados na medicina estética, principalmente pela sua efetividade para repor o equilíbrio e hidratar profundamente a pele facial.

Outro tratamento muito procurado por conta de sua efetividade e praticidade é o lifting de fios. De acordo com a diretora técnica médica Luciana L. Pepino (CRM 106.491), um benefício claro desta prática é o estímulo da produção natural de colágeno, de forma que há melhora da elasticidade, firmeza e volume da pele facial, benefícios associados ao procedimento. A doutora explica que, com o auxílio de uma agulha, são realizados pequenos furos em pontos estratégicos para conduzir o fio até a camada de gordura, o que reposiciona e define os contornos faciais, como do pescoço e do rosto.

O lifting de fios também é eficaz para reduzir a papada. O método impulsiona a produção de colágeno e ajuda no combate à flacidez da área aplicada. Homens e mulheres admiram seus resultados para potencializar a autoestima.

Quando o incômodo é com as acnes, uma das principais terapias procuradas é o peeling. A cada tratamento os resultados são efetivos, que repara e regenera a pele. Por isso o !link peeling hsmed.com.br/aparelho-de-peeling facial é uma técnica tão popular. A esfoliação é eficaz e hidrata e elimina as marcas da acne, como cravos e espinha, deixando a face mais lisa.

Já para as olheiras aclararem, o ácido hialurônico também pode ser uma das melhores saídas. Por ser um procedimento bem simples, este método tornou-se bastante eficaz. É fundamental, no entanto, deixar claro que os maiores aliados para evitar olheiras e ajudar com todos os outros métodos acima mencionados, o ideal é ter um estilo de vida que colabore com todas essas medidas.

Noites de sono bem dormidas, tomar água o suficiente para se hidratar bem, passar protetor solar, evitar o estresse por meio do exercício físico e outros métodos são grandes aliados para se ter uma pele e um rosto bonitos e saudáveis