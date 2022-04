Pessoas estão mais preocupadas com a sustentabilidade dentro do lar

* Por: DINO - 27 de abril de 2022.

De acordo com estudo realizado pelo Institute Business Value (IBV) em 2021, as pessoas têm considerado a sustentabilidade antes de realizar uma compra. O levantamento apontou que 84% das pessoas no mundo avaliam que a questão ambiental é moderadamente importante, demonstrando maturidade e consciência maiores com relação ao tema. O estudo tinha o intuito de avaliar o comportamento do consumidor e os tópicos examinados no momento de investir em um produto.

O compilado de dados apontou que, em alguns países, os potenciais compradores estão dispostos a aplicar um valor acima da média para adquirir um produto de uma organização ambientalmente correta. Mas não apenas isso, também atrelado ao total de recursos desembolsados, a pesquisa mostrou que os clientes têm a intenção de gastar mais com marcas que possuem políticas de responsabilidade social bem estabelecidas.

O tema virou conceito na Semana de Design de Milão de 2021, que confirmou as previsões de integração entre natureza e decoração no ambiente doméstico, para o qual a indústria moveleira, de designer e arquitetura tem apostado em itens conhecidos ecofriendly. Segundo o Relatório de Tendências 2022 do Pinterest, o uso racional de recursos naturais e o combate ao desperdício será a grande preocupação para o setor neste ano. Conforme os dados internos de buscas na mídia social, de 2020 a 2021, houve um aumento em 35% na pesquisa por inspirações de móveis reciclados e em 160% para ideias de casas sustentáveis.

Uma das empresas voltadas para esse ramo de produtos é a Lar Plásticos, plataforma de economia circular que realiza a fabricação de inúmeros itens para o lar a partir de insumo plástico 100% reciclado. Os produtos desenvolvidos pela companhia, mais que ecológicos, apresentam características funcionais que também atendem as demandas atuais do setor garden, entre eles: não absorção de umidade, proteção UV e higienização prática.

Além da circularidade ser a base do sistema produtivo, a Lar Plásticos atua com o uso de tecnologia industrial unindo para o design e funcionalidade sem abdicar da preservação ambiental. “Atuamos para suprir uma necessidade emergente que é a redução na quantidade de resíduos sólidos nos aterros sanitários, mas além disso, investimos na reutilização do plástico para a produção de artigos capazes de integrar funcionalidade e sustentabilidade em casa”, finaliza o diretor administrativo da Lar Plásticos, André Novelli.