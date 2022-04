Viña Concha y Toro divulga avanços na pauta ambiental como empresa B

Viña Concha Y Toro completou essa semana seu primeiro aniversário como empresa B, certificação que obteve em 22 de abril de 2021 tanto pela companhia quanto por suas subsidiárias Cono Sur, Trivento e Don Melchor. “Foi mais um passo em direção ao compromisso com as questões ambientais, sociais e de governança corporativa, parte fundamental dos pilares de crescimento atuais. A subsidiária californiana, Fetzer Vineyards, já fazia parte da B Corps, mas em 2021 foi recertificada, obtendo uma nota excelente”, comenta o CEO Eduardo Guilisasti.

A Concha y Toro começou a trabalhar em sua estratégia de sustentabilidade há mais de uma década, com metas e objetivos claros e desafiadores. Desde então, o caminho sustentável tem sido consistente, com especial preocupação pelo estabelecimento de práticas responsáveis com o cuidado da vinha e a redução da pegada de carbono. Os avanços são múltiplos, mas a ênfase da última década tem sido o uso eficiente da água, reduzindo a pegada de carbono para combater as mudanças climáticas, obter eficiência energética e respeitar a biodiversidade.

No capítulo “Água”, mais de 12.000 hectares de vinhas plantadas têm irrigação gota a gota, fruto de pesquisa de ponta no Centro de Pesquisa e Inovação da Concha Y Toro, que desenvolveu um projeto piloto que mostra redução de 20% no consumo. No que tange à pegada hídrica, a companhia hoje apresenta pegada 48% inferior à média global da indústria e, entre 2014 e 2015, reduziu o consumo de água em 10%. Isso foi alcançado graças a uma série de práticas de irrigação eficientes, evitando a evaporação das barragens, o tratamento da água e o retorno ao ecossistema.

Na Argentina, a Trivento se propôs a reduzir o consumo de água por caixa de 9 litros em 10% até 2023, em relação a 2018, meta que tem sido amplamente superada ano após ano, chegando a uma redução de 50% em 2021. No que se refere a mudanças climáticas, a holding mantém o compromisso em atingir zero emissões de gases de efeito estufa até 2050. Já no âmbito da pegada de carbono, houve redução de 32% nas emissões por litro de vinho entre 2014 e 2020.

“99% do portfólio de marcas reduziram o peso das garrafas, reduzindo a pegada de carbono. Na California, a Fetzer Vineyards obteve a Certificação Orgânica Regenerativa (ROC) – Prata para todos os seus vinhedos e vinícolas no Condado de Mendocino, Califórnia. O Bonterra foi o primeiro vinho orgânico do mundo a ser certificado Climate Neutral em toda a sua cadeia produtiva, compensando 110% de suas emissões por meio de créditos de carbono responsáveis, externos e baseados na natureza”, comenta Guilisasti.

As práticas para a redução do consumo energético apontam o uso de energia 100% renovável no Chile e 85% globalmente. Na Cono Sur, a eficiência energética é a conquista mais importante em sustentabilidade em 2021. Desde a certificação do sistema de gestão de energia sob a norma ISO 50001:2011, foram alcançadas reduções significativas no consumo de energia. Por exemplo, graças à implantação de inversores de frequência no sistema de irrigação da fazenda Santa Elisa, obteve-se uma melhora de 38,3% em relação ao ano-base de 2013. Por sua vez, a Trivento reduziu seu consumo de eletricidade em 43% em 2021, em relação ao ano-base de 2018.

Viña Concha y Toro, é uma empresa global líder na indústria do vinho com mais de 135 anos de história. Atualmente é a maior exportadora de vinhos da América Latina e uma das principais marcas de vinho do mundo, com presença em mais de 130 países, segundo dados do ranking da Wine Intelligence, consultoria mundial em vinhos. As origens de sua produção no Chile, Argentina e Estados Unidos resultam em uma família de marcas globais, reconhecidas mundialmente por sua qualidade, inovação e sustentabilidade.

A empresa está sediada em Santiago do Chile e possui 12.313 hectares de vinhedos plantados nos principais vales vitivinícolas do Chile, Argentina e Estados Unidos. Ela também possui 13 escritórios de vendas localizados em seus principais mercados ao redor do mundo. Em 2021, Viña Concha y Toro tornou-se uma Certified B Corporation, concedida às empresas comprovadamente comprometidas com a agenda ESG.