Call Center baseado em nuvem é convertido em otimização e produtividade

* Por: DINO - 28 de abril de 2022.

A necessidade em atender clientes com eficácia através de um ambiente online tem sido assunto de grande relevância dentro de corporações das mais variadas categorias, devido à visível mudança nos hábitos dos consumidores. Em razão desse fenômeno, sistemas de telefonia vêm sofrendo mudanças significativas de modo a se alinharem às modernidades tecnológicas típicas desse novo cenário, fato que culmina no surgimento do PABX Cloud, ou PABX em nuvem.

Diversas são as vantagens oferecidas por esse novo formato de PABX cujo manuseio é totalmente digitalizado. Dentre elas, estão a facilidade de implantação, a adesão de diversos recursos facilitadores à experiência positiva do cliente e a otimização da eficácia de todos os agentes envolvidos.

Surpreendidos, empresários que aderem ao PABX em Nuvem constatam que a ferramenta é, de fato, excelente alternativa em se tratando de retorno de investimento. “Já no primeiro mês, conseguimos uma economia significativa das tarifas com a implementação do PABX Cloud”, disse Oscar Soares, CEO da Evor Contact & Solutions.

Segundo Victor Uemura, gerente nacional da Voxov Telecom, “a evolução da telefonia para o PABX em Nuvem surge para resolver problemáticas de comunicação entre e empresas de todas as categorias”.

