Canon levará soluções para a 52ª Jornada Paulista de Radiologia

* Por: DINO - 28 de abril de 2022.

A Canon do Brasil, líder mundial em imagem, levará suas soluções de impressão para a 52ª Jornada Paulista de Radiologia, que acontecerá de 28 de abril a 1 de maio, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. A participação será em parceria com a Canon Medical, que levará seus equipamentos de saúde ao evento.

Referente à área de impressão, a Canon levará impressoras voltadas à impressão corporativa, como a de exames em clínicas e hospitais, com a criação de perfis de impressão, scanners, para digitalização de documentos e demonstrará a solução Paperless que economiza o uso de papel em hospitais.

“De uma forma geral, possuímos diversas ferramentas que auxiliam o dia a dia de quem trabalha no ambiente hospitalar. Nosso objetivo é otimizar e automatizar o fluxo de trabalho no uso de documentos, reduzindo custos de impressão e aumentando a produtividade”, afirma o gerente sênior de Revendas da Canon do Brasil, Fabiano Peres.

A Canon levará a impressora multifuncional imageRUNNER ADVANCE DX C3800, equipamento de multifunções A3 desenvolvida para suportar altos processos de documentos, a impressora multifuncional de tanque colorida qualidade fotográfica G610.

A Canon Medical também levará seus produtos de saúde para a feira.