Dicas para atrair, contratar e reter os melhores profissionais de tecnologia

Com a aceleração da transformação digital em diversos setores, a competição por profissionais de tecnologia ficou ainda mais acirrada. De acordo com a Brasscom, 46 mil profissionais de tecnologia são treinados a cada ano no Brasil, enquanto 70 mil são necessários para preencher as vagas disponíveis. Com base na experiência adquirida na construção de times remotos de profissionais de tecnologia globalmente, a Andela apresenta dicas para atrair, contratar e reter os melhores talentos.

A contratação de funções técnicas não é simples, há muitos fatores a serem considerados para garantir que a empresa encontre a opção certa para sua equipe. Um bom começo é entender o que os profissionais estão procurando e certificar-se de que a oportunidade de trabalho oferece o suficiente para atrair os melhores especialistas.

Para entender os profissionais desse mercado, a Andela divulga dicas que podem facilitar a captação e contratação da melhor equipe para o projeto de empresas.

1. Profissionais buscam oportunidades desafiadoras

Esse processo funciona como aprendizado e se torna um incentivo para quem deseja aprimorar suas habilidades. Resolver grandes problemas não se torna apenas uma vitória diária na vida do profissional, mas possibilita ser visto por empresas que querem pessoas preparadas para enfrentar desafios complexos. Por isso, poucos especialistas aceitam contratos de curto prazo, pois já entendem que não serão testados em todo o seu potencial. Pessoas de alto desempenho querem compromissos de longo prazo para estabilidade financeira e a oportunidade de concluir grandes projetos.

2. Querem se sentir parte da equipe

Os melhores profissionais de tecnologia querem se sentir parte da equipe. Portanto, atribuir vários projetos a um único profissional, comprometendo seu sentimento de pertencimento, além de afetar seu desempenho no trabalho, pode desmotivá-lo. Assim, uma boa opção é incluir os profissionais contratados nas reuniões e atividades semanais da equipe.

3. Querem oportunidades de desenvolvimento profissional

Os melhores profissionais estão empenhados em aperfeiçoar seu ofício. Adquirir novas habilidades e conhecimento são prioridades para esses talentos. Oferecer aos especialistas de tecnologia contratados a chance de trabalhar em projetos inovadores e resolver grandes problemas são ótimos atrativos para esses profissionais.

4. Buscam um ambiente que ofereça apoio

Oportunidades desafiadoras, compromissos de longo prazo, sentir-se parte da equipe e desenvolvimento profissional. Esses critérios criam um ambiente que ajuda o funcionário a se sentir valorizado. Isso significa que os melhores profissionais de tecnologia dificilmente trabalharão para empresas que buscam terceirização básica e de baixo custo.

“Buscamos, de forma assertiva e eficiente, facilitar a conexão entre empresas e profissionais de tecnologia de alta qualidade, por meio do trabalho remoto global. O mercado no Brasil está em alta, mas as organizações ainda enfrentam dificuldades para encontrar profissionais adequados para as suas ofertas de emprego. Queremos evoluir esta relação, disponibilizando colaboradores preparados e qualificados para superar os diversos desafios que os nossos clientes enfrentam”, afirma Alvaro Oliveira, EVP & GM Talent Solutions da Andela.

Recentemente, a Andela lançou uma plataforma com o objetivo de gerar uma experiência de contratação mais direta e personalizada. Utilizando algoritmos orientados por dados, a plataforma faz recomendações às empresas, tornando o processo de recrutamento 70% mais rápido em relação aos métodos tradicionais. A plataforma já está disponível no Brasil, bem como as novas áreas de atuação, incluindo talentos de design, dados e gerenciamento de produtos, além de engenheiros de software.

Desde que chegou ao Brasil e à América Latina em 2021, a Andela vem desenvolvendo profissionais de tecnologia para atuar no mercado, conectando-os com grandes organizações que desejam completar o time com profissionais talentosos remotamente. “Ter uma visão, buscar entender quais são os melhores passos e gerar interesse por parte dos contratados é a forma correta de adquirir um bom especialista na área”, finaliza Oliveira.