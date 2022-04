Dynatrace expande parceria estratégica com AWS

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de abril de 2022.

A Dynatrace, líder em Inteligência de Software, anuncia a expansão de sua parceria estratégica com a Amazon Web Services (AWS). A Dynatrace e a AWS trabalharão de maneira conjunta para alinhar novos produtos e soluções, e permitir a chegada de novas atividades em parceria, como eventos e workshops para clientes. Como resultado, organizações de todo o mundo terão acesso mais fácil à plataforma de Inteligência de Software da Dynatrace, por meio da AWS Marketplace, para que consigam entregar experiências digitais mais seguras e eficientes.

“Nossa colaboração com a Dynatrace permite que nossos clientes em comum acelerem a modernização e alcancem seus objetivos de transformação digital”, diz Matt Garman, Vice-Presidente Sênior de Vendas e Marketing da AWS. “Por meio do nosso acordo plurianual, a AWS e a Dynatrace irão fomentar soluções de próxima geração, no aprimoramento de produtos, bem como fornecer aos nossos clientes em comum inteligência de software para observabilidade de ponta a ponta em seus serviços da AWS. Além disso, a expansão do nosso trabalho permitirá que a Dynatrace e a AWS entreguem soluções cada vez mais alinhadas, assim como um marketing conjunto mais forte, com programas de colaboração para clientes em todo o mundo”

“A Dynatrace foi desenvolvida especificamente para permitir que inovadores digitais nas maiores organizações do mundo ofereçam interações digitais perfeitas e seguras”, aponta Mike Maciag, Diretor de Marketing da Dynatrace. “Junto com a AWS, estamos possibilitando aos nossos clientes que o façam em escala, entregando observabilidade profunda e ampla em seus ambientes de Nuvem. Profunda observabilidade e segurança de aplicações em tempo de execução contínua com a mais avançada AIOps, que fornece respostas e automação inteligente a partir de dados em grande escala, ajudando-os a simplificar e automatizar operações em Cloud. Isso os capacita a impulsionar a transformação digital com mais rapidez e segurança, para que possam alcançar resultados de negócios consistentemente melhores.”

Mais informações sobre como as duas empresas estão combinando forças para ajudar as maiores organizações do mundo a acelerar a transformação digital estão disponíveis na página de parceiros da Dynatrace para a AWS.