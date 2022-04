Os benefícios da IA integrados às relações comerciais

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 28 de abril de 2022.

A sociedade vem passando por uma grande transformação na maneira de se comunicar desde a década passada. As mensagens instantâneas transformaram tanto a comunicação quanto a maneira de se informar.

O mundo empresarial vive esse reflexo e é notável o crescimento da Inteligência Artificial, por meio dos chatbots, nas relações comerciais. Tal cenário tem uma previsão de crescimento de 169% até 2026, de acordo com a pesquisa Chatbots: Sector Analysis, Competitor Leaderboard & Market Forecasts 2022-2026, da Juniper Research. Isso significa um salto de 3,5 bilhões em 2022 para 9,5 bilhões em 2026. Esse crescimento foi acelerado em 2020 devido à pandemia de Covid-19, quando as empresas precisaram se reorganizar para não morrer e a adaptação ao mercado digital foi crucial para isso.

De acordo com Ricardo Nazar, especialista em Growth, “os boats beneficiam e otimizam muito o atendimento ao cliente. Porém, vale ressaltar, a importância de deixar sempre uma opção para que ele possa falar com um atendente. Isso faz com que a experiência do usuário venha a ser mais positiva”.

No Brasil, de acordo com a pesquisa Panorama Mobile Time, a quantidade de bots produzidos passou de 101 mil, em 2020, para 216 mil em 2021. Ainda segundo o relatório, a troca de mensagens passou de 24 mil para 47 mil no mesmo período. Esse crescimento também é impulsionado pela integração dos robôs aos aplicativos de mensagens e esse desenvolvimento rápido continuará a atrair os empresários.

O que são os chatbots

Os chatbots são softwares que simulam conversas humanas por meio da Inteligência Artificial, interagindo e respondendo seus usuários. Nos últimos anos, eles vêm ganhando popularidade e tiveram um boom de crescimento tecnológico, tornando-se mais eficiente e “humanizado”. Empresas de varejo e banco, por exemplo, são dominadas pelos bots – da captação de leads ao pós-venda e suporte ao cliente. Eles trouxeram mais agilidade e eficiência tanto para os empresários quanto para o consumidor.

Benefícios dos chatbots

A automação chegou para aprimorar a experiência do usuário. A tecnologia avançada traz agilidade, diminui custos operacionais e desafoga os canais de comunicação. Os softwares fornecem suporte instantâneo, são disponíveis “full time”. Possuem melhor capacidade de atendimento, o que gera uma melhor experiência para o consumidor – um dos principais motivos que levam o consumidor a romper com uma empresa é a má qualidade de atendimento.

Mercado

Com um mercado mais exigente, a tendência é trazer ainda mais eficiência para esses softwares. De acordo com Nazar, as relações comerciais no universo on-line crescem a passos largos e os chatbots vêm sendo muito utilizados como estratégia de marketing digital.

A busca pela humanização da linguagem, capacidade de tomada de decisão e, principalmente, segurança para os clientes são constantes.