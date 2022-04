Thermomatic confirma presença na Hospitalar 2022

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 28 de abril de 2022.

Com a missão de gerar networking e fomentar o relacionamento no setor da saúde, a 27ª edição da Hospitalar já tem data marcada. A Thermomatic, fabricante de desumidificadores de ar, é uma das expositoras confirmadas e apresentará soluções para o controle de umidade e purificação do ar, tão importantes no segmento.

A Thermomatic afirma que todo ambiente hospitalar exige cuidados com a temperatura e umidade relativa. “Seja para garantir um diagnóstico preciso, proporcionar um ar de qualidade aos pacientes ou inibir contaminações, soluções em desumidificação são altamente eficazes em hospitais”, disse Sven von Borries, Diretor da empresa.

Mais que garantir um equipamento que ajude a manter um ar de qualidade aos pacientes, o controle de umidade é uma exigência prevista em lei. A NBR nº 7256/2005 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) exige requisitos para tratamento de ar em “Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS”).

Na norma constam os níveis específicos de umidade para todas as alas médicas, sendo elas: sala de atendimento imediato, internação geral, UTI, laboratórios e centros de pesquisa, salas de diagnóstico por imagem, medicina nuclear, centro cirúrgico, área de hemoterapia e hematologia, radioterapia, nutrição enteral, lactário, farmácia hospitalar, salas de oftalmologia e inclusive estoque de arquivos e documentos, necessidade do Hospital e Maternidade Christovão da Gama, do Grupo Leforte, cliente da Thermomatic.

Sven conta que os participantes da feira que visitarem o estande terão a oportunidade de conversar com consultores especializados para sanar todas as dúvidas a respeito do controle de umidade em hospitais e como a desumidificação pode auxiliar nesse processo. Além disso, ainda será possível conhecer as características e funcionalidades do novo Purifik Air H200.

Ao todo, três filtros compõem o sistema de purificação do Purifik Air H200, como explica o Diretor da Thermomatic, fabricante do produto. “O pré-filtro é utilizado para reter as partículas e impurezas maiores, com o objetivo de não saturar os outros filtros. Já o filtro HEPA, desenvolvido para nível hospitalar, retém efetivamente partículas de 2,5 PPM. Por fim, o filtro de carvão ativado alivia odores orgânicos ou inorgânicos, tais como: corporais, cigarros, gordura, solvente e agrotóxicos”, disse Sven von Borries.

Com realização prevista de 17 a 20 de maio, no São Paulo Expo, a feira Hospitalar volta às suas atividades presenciais após um recesso de dois anos devido à pandemia. Como de costume, o evento é considerado um importante ponto de encontro para a descoberta de tecnologias que potencializam os serviços hospitalares.

Serviço

27ª Hospitalar

Quando:De 17 a 20 de maio, das 11h às 20h

Local: São Paulo Expo – SP

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda

Estande: H101

Mais informações sobre como evitar o excesso de umidade em ambientes hospitalares em: https://www.thermomatic.com.br/aplicacoes-para-industria/desumidificadores-para-hospital.html