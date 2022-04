Suplementos: setor deve mobilizar US$ 252 bilhões em 2025

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de abril de 2022.

Um estudo recente publicado pela FMI (Future Market Insights) apontou que o mercado global de suplementos alimentares deve ultrapassar a cifra de US$ 252 bilhões (R$ 1,25 trilhão) em 2025. Segundo a estimativa, o setor deve crescer 7,5% no valor de CAGR (Compound Annual Growth Rate, na sigla em inglês – Taxa de Crescimento Anual Composta, em português) em um período de dez anos, entre 2015 e 2025.

No Brasil, o fenômeno é puxado pela mudança de hábitos dos cidadãos. De acordo com dados da segunda edição da pesquisa “Hábitos de Consumo de Suplementos Alimentares no Brasil”, realizada pela Abiad (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais), houve o aumento de 48% no consumo de suplementos alimentares em 2020.

A análise também mostra que mais da metade (59%) das famílias do país têm ao menos um integrante que consome produtos do gênero. A sondagem é referente às práticas dos consumidores em maio do ano em questão.

Renato Passere, sócio da OzelForm, e-commerce de suplemento alimentar, atua no mercado de nutrição esportiva há 22 anos e conta que, nesse período, passou por diversas fases e setores do mercado. Hoje, trabalha na indústria, distribuição e varejo.

Ele afirma que agora, no pós-pandemia, o segmento vive o seu melhor momento, mesmo com diversos problemas para obter matérias-primas, que vêm com um alto custo. “Temos uma demanda aumentada de consumo, o que sugere que a população brasileira ‘despertou’ e passou a entender o quanto ter uma alimentação saudável e praticar esportes pode ajudar no bem-estar e na qualidade de vida”.

Com efeito, 91% dos brasileiros buscam um estilo de vida mais saudável em 2022, conforme a Pesquisa Global de Sentimento do Consumidor, realizada pela WW, em parceria com a Kantar. Entre diversos resultados, a pesquisa descobriu que os entrevistados pretendem melhorar a saúde física (65%) e mental e emocional (63%).

Além disso, o trabalho indicou que 56% dos participantes buscam melhorar a autoestima e confiança e que 44% consideram o cuidado com a saúde e bem-estar um facilitador para a vida cotidiana. A sondagem ouviu 14.506 indivíduos, entre 18 e 69 anos, em 15 países.

Whey Protein

De acordo com Passere, em um cenário de crescimento exponencial do mercado de vitaminas e suplementos, a whey protein – suplemento proteico feito a partir da proteína extraída do soro do leite, composto por alfa-globulina e beta-globulina – se insere como parte fundamental. “A whey é nosso principal produto, 60% das vendas de suplementos alimentares estão na whey protein. Esse produto é o primeiro grande case de mercado e, até hoje, é a principal fonte de receita de diversas empresas do ramo”, expõe.

O especialista avalia de forma positiva a evolução do mercado de whey protein nos últimos anos, afirmando que o produto vem performando bem no mercado de nutrição esportiva, pois entrega resultados em um curto espaço de tempo. “Os resultados de aumento de massa muscular ou diminuição da queda de massa muscular na terceira idade, ou para pacientes bariátricos, estão entre os principais destaques”. diz.

Além disso, prossegue, a whey protein nutre o organismo e contribui para o aumento da imunidade.

Diante disso, ele tem perspectivas positivas para o futuro a curto e médio prazo: “O Brasil, há pouco tempo, passou a ser produtor dessa matéria-prima. Hoje, temos duas grandes indústrias brasileiras focadas e fazendo grandes investimentos para ter, cada vez mais, produção nacional desse produto”, pontua. “Assim, acredito que a curto e médio prazo o whey irá crescer muito e continuará a ser o grande protagonista do nosso mercado”.

