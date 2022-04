Especialista explica o que não fazer ao realizar lavagem de sofá

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 29 de abril de 2022.

Assuntos relacionados a DIY (Do It Yourself, na sigla em inglês – “Faça Você Mesmo”, em português) experimentaram um boom na internet brasileira durante a pandemia de Covid-19. As pesquisas pelo termo em ferramentas de busca aumentaram 36% em 2020 em comparação a 2019, conforme balanço realizado pela Anamaco (Associação Nacional Comerciantes Material Construção).

De forma síncrona, em média, 42% dos usuários aumentaram seus gastos com melhorias para o lar desde 2020, e 7 em cada 10 internautas buscam novas ideias para melhorar a residência de forma contínua, segundo indicativos da pesquisa Insights do Target Group Index Flash Pandemic, publicados na edição de abril de 2021 do Data Stories, newsletter que reúne insights das soluções da Kantar Ibope Media.

Grande parte dos brasileiros que se sentem inspirados a “colocar a mão na massa” e fazer as coisas por si mesmos são inspirados por famosos e influenciadores digitais. No país, 67% dos usuários do Instagram seguem influencers. Destes, 55% já fizeram ao menos uma compra depois que um produto foi indicado por um influencer.

Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços, lavanderia de estofados profissional, destaca que, apesar de seu lado positivo, o fenômeno de influência pode fazer com que pessoas comuns se arrisquem a fazer determinados procedimentos por conta própria, como limpeza de sofás, colocando em risco a sua segurança e de sua família, além de poder causar sérios danos aos estofados.

Aliás, um estudo realizado em 2019 pela Universidade de Glasgow, na Escócia, apontou que cerca de 90% dos influenciadores digitais compartilham informações que são pouco precisas. A seguir o especialista comenta o que pode, e o que não se pode fazer, para a limpeza correta de estofados:

Receitas caseiras

Finavaro alerta que misturas caseiras, comumente indicadas por influenciadores, podem manchar tecidos mais delicados de forma irreversível devido ao seu pH – potencial hidrogeniônico, escala logarítmica que indica com valores de 0 a 14 se a solução é ácida, neutra ou básica – muito alcalino.

“A grande maioria das misturas caseiras utilizam na sua composição bicarbonato de sódio. Esse composto é excelente para retirada de manchas, porém tecidos mais delicados e rústicos, como algodão e linho, não podem ser limpos com pH alcalino, pois amarelam e podem causar manchas irreversíveis”, explica.

Excesso de água

O especialista afirma que o excesso de água pode afetar a estrutura do sofá. “Um erro muito comum é utilizar mangueiras e água em excesso para a limpeza do estofado. Esse exagero de água pode penetrar na madeira do sofá e danificá-la, deixando ela mais mole. Além disso, pode a madeira pode quebrar e soltar tinta sobre o tecido”.

Equipamento errado

De acordo com o responsável pela SP Serviços, não ter o equipamento apropriado para realizar o enxágue e retirar o resíduo do produto é outro erro usado em uma limpeza de sofá caseira. Ele conta que, como a maioria dos produtos de limpeza não são degradáveis, podem deixar resíduos no tecido, o que faz com que estes fiquem com um aspecto grosseiro, podendo manchar e mudar de textura.

“Essas limpezas não removem bactérias e microrganismos que causam doenças. Nas limpezas profissionais, por outro lado, são utilizados bactericidas e fungicidas que, além da limpeza, efetuam uma higienização completa, eliminando microrganismos patogênicos do tecido e evitando doenças”, complementa.

Segundo uma pesquisa realizada pela WAO (World Allergy Organization – Organização Mundial da Alergia, na tradução para o português), 40% dos casos de rinite alérgica estão relacionados ao mofo. Paralelamente, um estudo da EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) revelou que crianças que vivem em casas com mofo têm três vezes mais chances de desenvolver asma.

“Por isso, vale considerar a contratação de uma empresa especializada em limpeza de estofados, que possui os conhecimentos adequados para efetuar a limpeza completa e eficaz, sem perigo de estragar o seu sofá”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://splavagemeimpermeabilizacao.com/