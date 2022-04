Exposição de fotos sobre transformação feminina é prorrogada

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 29 de abril de 2022.

No dia 27 de abril, a fotógrafa Ananda Souza inaugurou sua exposição na Casa Tegra, em São Paulo, com o tema “Transformação”, inspirado em mulheres. O público pôde conferir retratos de mulheres fortes, transformadas, decididas e autênticas. A mostra quis levantar o debate sobre a representação da mulher nas artes e as temáticas que cercam o seu cotidiano, mas que não definem tampouco limitam o universo feminino.

“Mulheres que estão em busca de transformação. Mulheres que não conseguem sair de um relacionamento abusivo, ou estão em um determinado emprego por se sentir diminuída. Até mesmo problema com auto conhecimento e auto estima. A inspiração desta transformação é auxiliar mulheres, que se sentem sufocadas por parceiros, líderes e família. É enxergar uma luz no fim do túnel. Quis mostrar que mudar, se transformar, não é ruim. Ruim é se sentir presa. Cada obra é inspirada em um processo da evolução ”, reforça Ananda.

O protagonismo feminino foi o tema da exposição, composta por 12 fotos, e foi feita para discutir a representação da mulher nas artes e as temáticas que norteiam seu cotidiano. A exposição vai ficar aberta para o público até o dia 11/05 na Casa Tegra, na rua Oscar Freire, número 1009, das 10h às 18h.

“Estou muito feliz que o meu trabalho vem ganhando espaço. É que as mulheres têm se identificado. Estou muito grata”, diz Ananda.

A exposição contou também com parceiros que fizeram o evento acontecer. A decoração ficou por conta do decorador Diego Silva e toda a organização do evento ficou por conta do empresário Fernando Peixe.