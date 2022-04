Grupo Manitou investe em soluções para o agronegócio

Compartilhe Facebook

29 de abril de 2022.

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro cresceu 8,36% em 2021, atingindo uma participação de 27,4% no PIB brasileiro. Em meio a este cenário, o Grupo Manitou participou da Agrishow 2022, de 25 a 29 de abril, em Ribeirão Preto, apresentando suas novidades para o setor.

“O agronegócio é a mola propulsora da economia do nosso país, principalmente neste momento de recuperação pós-pandemia. As safras vêm batendo recordes a cada ano, e isso nos deixa muito animados com as oportunidades que vêm pela frente”, afirma Marcelo Bracco, diretor geral da Manitou para Brasil e América Latina. “Temos um plano de desenvolvimento de negócios para os próximos cinco anos, no qual o setor do agronegócio é o foco principal”.

Para atingir seus objetivos, o Grupo Manitou focará na rede de distribuidores, além de estruturar os serviços de vendas, serviços, peças, financeiro e logística para atender o mercado brasileiro. O portfólio de equipamentos impacta diretamente no resultado da empresa e, por isso, a empresa investe no desenvolvimento de novas máquinas, para toda a América Latina, aumentando o conhecimento de marca.

Portfólio

Durante a Agrishow 2022, a Manitou apresentará seus mais recentes lançamentos para o mercado de agro: a retroescavadeira MBL-X 900 e o Manipulador Telescópico MLT-X 841 – 145 PS+.

O modelo MBL-X 900 possui sistema de tração 4X4, nova cabine desenvolvida pela Manitou Group, potência de 90cv e motor Kirloskar. Opera em todos os tipos de terreno, incluindo terrenos lamacentos, irregulares e desnivelados.

Já o Manipulador Telescópico MLT-X 841 – 145 PS+ é dedicado a atividades agrícolas da linha MLT NewAg XL, que oferece uma cabine ergonômica e visibilidade de 360º e capacidade aproximadamente de 4,1 t para levantamento em altura de 7,60 em extensão de lança.

“Dedicado a aplicações intensivas com uso diário o ano todo, essa máquina é destinada principalmente a grandes fazendas e cooperativas do agronegócio no geral. Compartilhando o mesmo DNA da linha agrícola Manitou, ela foi projetada para oferecer desempenho e lucratividade”, afirma Fabio Miskulin Ferreira, gerente comercial da Manitou Brasil.

Além disso, o MLT-X841 – 145 PS+ vem equipado com motor Yanmar de 141 HP, sendo 4 HP a mais do que o MLT-X840 – 140 PS e possui suspensão pneumática adaptativa no assento; Easy Step para fácil acesso à cabine; pacote de câmeras SafeView; câmera HighView; Joystick JSM; hidráulica inteligente; e consumo de combustível reduzido, utilizando o sistema Ecostop.

De acordo com Bracco, os agricultores brasileiros ainda desconhecem os atributos e diferenciais dos manipuladores e acabam optando por tratores e carregadeiras. Os manipuladores possuem baixo custo operacional, alta produtividade e ainda proporcionam segurança no manuseio das cargas. “Nesses pontos os manipuladores ganham de qualquer outro equipamento na agricultura. Esse mercado ainda tem muito a ser explorado no Brasil, basta que os agricultores conheçam o produto”, reforça Bracco.

“Com a substituição do acessório, a mesma máquina realiza diversas tarefas de movimentação de carga com agilidade e segurança, minimizando os custos logísticos na operação”, conclui Bracco, referindo-se aos manipuladores telescópicos.

Além dos recentes lançamentos, a Manitou trouxe para a Agrishow um mix de seu portfólio, idealizado para o trabalho no campo, abastecimento de distribuidores de fertilizante e calcário, movimentação de Big Bags de semente e fertilizante, empilhamento de fardos etc. Para cada aplicação, a empresa possui acessórios próprios dimensionados para proporcionar maior rendimento.