SOL Copérnico apresenta módulos e inversores fotovoltaicos na AgriShow 2022

* Por: DINO - 29 de abril de 2022.

Para atender à demanda e entregar aos consumidores soluções de kits fotovoltaicos, a SOL Copérnico marca presença na AgriShow este ano, feira internacional de tecnologia agrícola considerada a segunda maior do segmento no mundo, a maior da América Latina e que traz novidades para o campo. O evento acontece de 25 a 29 de abril, no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto (SP).

Além da participação no evento e das parcerias que serão anunciadas, a SOL Copérnico apresenta a oportunidade de os fazendeiros realizarem a compra das instalações fotovoltaicas por meio do financiamento pelo Banco Safra.

“É uma honra estar em um dos maiores eventos do AgriShow, mostrando o quanto podemos contribuir para este segmento tão importante para a economia brasileira e para o setor de energia solar, mostrando todos os nossos serviços à disposição da sustentabilidade das empresas e dos negócios que envolvem o setor de agribusiness”, comenta André Laloni, CEO da SOL Copérnico.

Compartilha da mesma opinião Daniela Robledo, diretora de Marketing da SOL Copérnico. “É uma alegria para nós estarmos em um evento tão significativo, mostrando todos os nossos esforços em prol da Sustentabilidade e da democratização da energia solar. Acreditamos que todos têm o direito ao acesso a uma energia sustentável para o planeta e de baixo custo para o bolso do consumidor. É tempo de reduzir gastos e aumentar os impactos positivos para o nosso meio ambiente”, ressalta Daniela.

Na ocasião, a SOL Copérnico – que nasceu justamente com o propósito de democratizar a energia solar e sustentável no Brasil – vai apresentar importantes parcerias com fornecedores internacionais para abastecer o segmento solar e oferecer módulos, inversores e estruturas metálicas.

Entre as parcerias estão o grupo Chint Power, para fornecer 600 MW de inversores, equipamentos considerados de primeira linha, com corpo totalmente de alumínio e que chegam a 275 kWp. Todos têm mais de 10 anos de garantia, e os primeiros carregamentos chegam já no início de março de 2022. Além disso, a oferta de 1 GW com a Astronergy.

Outra sinergia realizada é com a Hoymilles, para atender o crescente mercado de microinversores com a tecnologia MLPE. Esses microinversores possuem garantia de 12 anos, podendo ser estendida para 25 anos. E a SunGrow, também parceira, é líder global, com 196 GW já entregues no mundo.

Além dessas, outra parceria é com a SSM, uma das poucas empresas de fornecimento de estruturas metálicas para os kits fotovoltaicos, com garantia de 30 anos para estrutura de fixação e com a Longi.

Segundo Hugo Albuquerque, superintendente comercial da SOL Copérnico, as instalações para geração de energia solar fotovoltaica registraram um avanço significativo nos últimos anos, com o aumento de incentivos e o número de empresas apostando no setor. “No entanto, o momento agora é de alerta para a qualidade, a garantia e o seguro das placas solares, e estamos de olho em todo esse processo”, comenta.