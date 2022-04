Shopping Prado Boulevard anuncia novo local da feira de adoção de animais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de abril de 2022.

De acordo com a Ampara Animal, ONG parceira da Cobasi, a pandemia e a crise econômica no Brasil, fizeram crescer em 60% o número de pets abandonados, mesmo existindo uma lei que criminaliza o abandono e o maus tratos animais, também diminuiu a quantidade de doações de alimentos e remédios fundamentais para o bem-estar animal, por esse motivo, além da feira de adoção, o evento também contará com a arrecadação de doações de ração, medicamentos (dentro da validade), caminhas, brinquedos e coleiras (para o transporte dos animais resgatados).

Para Murilo Pereira, coordenador administrativo do Shopping Prado Boulevard, é de extrema importância que a sociedade conheça o trabalho das ONGs que abrigam os animais de rua, pois eles desempenham um papel fundamental na saúde pública ao cuidar da saúde animal. “É uma luta diária para resgatar, abrigar, cuidar e depois doar os cães e gatos abandonados nas ruas da nossa cidade, por isso valorizamos, apoiamos e abrimos espaço para os pets que precisam de um lar no Shopping Prado Boulevard”, completa Murilo.

“Aumor à primeira vista” é o mote da feira de adoção de animais que será realizada no Shopping Prado Boulevard, no dia 30 de abril, em novo local, na área do boulevard, estarão à disposição para encontrar um lar oito filhotes de cachorros e nove filhotes de gatos, entre machos e fêmeas. A série de feiras de adoções realizadas no Prado, acontecem em parceria com a ONG Cãoração Valente e tem como objetivo dar um lar para dezenas de animais abandonados e gerando um impacto positivo na proteção de cães e gatos da cidade de Campinas.

SERVIÇO

“Aumor à Primeira Vista”: Feira de Adoção de Animais

Data: 30 de abril

Horário: 10h às 15h

Local: Shopping Prado Boulevard

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP