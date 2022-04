O que é Seguro Patrimonial e por que ele é tão importante?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de abril de 2022.

O roubo a residências é uma das maiores ocorrências de crime no estado de São Paulo. Apenas em 2021, foram mais de quatro mil casas roubadas, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Isso significa que a cada duas horas, pelo menos um lar foi invadido no estado.

No meio empresarial a situação não é diferente. Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2017 revelou que uma em cada três indústrias brasileiras foi vítima de roubo, furto ou vandalismo. As perdas com esses crimes consumiram cerca de R$ 27 bilhões do faturamento das indústrias naquele ano.

Uma forma de proteger e reduzir os danos a esses bens, sejam eles condomínios residenciais, escritórios, consultórios ou indústrias, é contratando um Seguro Patrimonial. Trata-se de um plano destinado para pessoa física ou jurídica que resguarda o patrimônio contra incidentes, como incêndio, danos elétricos, furtos e roubos.

“A perda ou dano a um patrimônio, além de causar grandes prejuízos, pode levar à falência de um negócio ou afetar gravemente a qualidade de vida de uma família, por isso a contratação deste seguro é tão importante”, falou o especialista em seguros Vamberto Ribeiro, diretor de marketing da franquia de corretora de seguros Grupo F&A.

Além da cobertura básica, que protege contra incêndio, queda de raios e explosão, é importante contratar coberturas adicionais, contra:

• Impacto de veículos;

• Quebra de vidros;

• Responsabilidade civil familiar;

• Furto e roubo de bens;

• Perda ou pagamento de aluguel;

• Escritório em residência;

• Desmoronamento;

• Vazamento de tubulações;

• Assistência 24 horas, etc.



Como o Seguro Patrimonial é calculado

O cálculo do Seguro Patrimonial é feito com base no valor em risco do bem, isso significa que não basta apenas definir o imóvel segurado, como uma casa ou empresa, por exemplo, é preciso especificar detalhes importantes, como localização da instalação, atividade desempenhada, móveis e maquinários existentes, entre outros. Também é feita uma análise de risco de deslizamentos ou alagamentos na região e o índice de assaltos nas imediações.

Além disso, existem diversas modalidades no seguro patrimonial e limites de garantia determinados em casa apólice. “Como trata-se de um seguro com diversas variações, o melhor caminho é procurar uma corretora experiente, que poderá auxiliar da melhor forma, listando as prioridades de cobertura com uma operadora que garante a melhor oferta, trazendo para o segurado segurança financeira e blindagem dos patrimônios protegidos”, finalizou Vamberto Ribeiro, da franquia de corretora de seguros Grupo F&A.