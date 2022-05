Após dois anos de pandemia, o CRA-ES realiza o primeiro evento presencial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de maio de 2022.

O Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) convida todos os profissionais e estudantes registrados no Conselho a participarem do primeiro evento presencial desde o início da pandemia. O Worskshop – De volta ao presencial: como gerenciar as emoções e controlar a ansiedade? acontecerá na próxima quarta-feira (27/4), das 9 às 12h no auditório do CRA-ES.

O workshop marca a retomada do CRA-ES com os eventos presenciais na Autarquia. Conduzido pela educadora graduada em Pedagogia pela PUC-MG, Luiza Lopes, o conteúdo programático do evento abordará fórmulas da Programação Neurolinguística (PNL) para gerenciamentos das emoções diante de desafios, críticas e momentos adversos, além da construção de relacionamentos saudáveis.

O evento terá inscrições limitadas e será totalmente gratuito, seguindo e respeitando todas as normas e os protocolos vigentes de prevenção da Covid-19. Portanto, é imprescindível que todos os participantes sigam as medidas de prevenção, como as mencionadas a seguir.

1- Todos que quiserem usar máscara podem e devem fazê-lo, principalmente aqueles com condições de saúde mais vulnerável;

2- É obrigatório o uso de máscara para o participante que esteja apresentando ou venha a apresentar sintomas gripais, para ingresso ou permanência nas dependências do CRA-ES, para a preservação dos demais;

3- Cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar;

4- Na recepção, será borrifado álcool 70° nas mãos e medida a temperatura de todos que entrarem no CRA-ES;

5- Busque manter distanciamento físico de 1,5 m no mínimo, nos assentos do auditório bem como nos ambientes destinados para o coffee break.

Café de relacionamento

O CRA-ES retorna também com o tradicional café de relacionamento, um o coffee break acompanhado de bate-papo, interação e networking. Por isso, é preciso chegar mais cedo. Também haverá sorteio de brindes.