Campanha unifica a marca Yakult em nível global

* Por: DINO - 2 de maio de 2022.

A Yakult Honsha, matriz da multinacional sediada em Tóquio, lançou uma campanha institucional para transmitir a informação de que é uma marca global presente em vários países. A campanha ‘O ritmo que temos dentro de nós’ também reforça que a Yakult desenvolve inúmeras pesquisas científicas para oferecer produtos de qualidade e, assim, contribuir para a saúde da população mundial.

A empresa está presente em 40 países e regiões, em cinco continentes, e mais de 40 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente. Com base no conceito de que ‘a vida tem ritmo’, a Yakult expressa o desejo de transmitir nesta campanha global, além da linguagem e da cultura, uma fusão de vídeo e música. “A pandemia transformou o mundo, mas o que nunca mudará é que a Yakult é uma empresa dedicada às pesquisas contínuas da ciência da vida”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Cinco filmes publicitários foram produzidos para a campanha, nas versões de 30, 60 e 06 segundos (três versões), que serão veiculados no YouTube nos meses de maio e junho. No Brasil, as versões de 30 e 60 segundos já estão disponíveis no site https://yakultdedicadaaciencia.com.br/. Lá, os internautas também poderão assistir ao making of das gravações, além de conhecer os benefícios do Leite Fermentado Yakult e as perguntas frequentes de consumidores. Os filmes também estarão disponíveis no canal oficial da Yakult do Brasil no YouTube.

O filme

No início do vídeo, uma pesquisadora da Yakult observa, em um microscópio, o microrganismo Lactobacillus casei Shirota. Em seguida, as imagens evoluem para cenas da natureza, do dia a dia animado de diferentes pessoas ao redor do mundo e até de um bebê. Tudo está ligado em um mesmo ritmo: o ritmo da vida.

A intenção da campanha é mostrar que a Yakult faz parte de cada um desses momentos da vida das pessoas e evidenciar que, por meio de muitas pesquisas com microrganismos ao longo de mais de 80 anos, segue no mesmo ‘ritmo’ em busca de produtos que ajudem os consumidores a serem cada vez mais saudáveis.

Filmes

https://www.youtube.com/watch?v=ZIA-x9Rn7V8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=wbso1QvpdT8&feature=youtu.be

A empresa

O Leite Fermentado Yakult completa 87 anos em 2022 e continua sendo o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão. A empresa mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. Nos 40 países e regiões em que está presente, a Yakult possui aproximadamente 80 mil comerciantes autônomas (conhecidas como Yakult Ladies) – 32,7 mil no Japão e 47,5 mil em 12 outros países, incluindo o Brasil – que levam os produtos de porta a porta para milhões de consumidores, mesmo nos locais mais distantes. Para outras informações, basta acessar o site ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected]