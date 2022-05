Energia limpa: o que são fontes de energia renovável?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de maio de 2022.

A revisão da matriz energética de uma nação é um passo fundamental para qualquer país que deseja obter um crescimento sustentável. Isso porque suprir a demanda de energia por meio da utilização de combustíveis fósseis é extremamente nocivo para o planeta e os gases lançados no processo de combustão são altamente poluentes. Mas como reduzir a dependência desse tipo de energia e iniciar uma mudança de matriz energética? A chave está na produção de “energia limpa”.

Primeiramente, cabe diferenciar o que são fontes de energia renovável e não renovável. Enquanto a primeira se refere àquelas que podem se esgotar ao longo do tempo, como o petróleo e o carvão; a segunda é aquela que tem origem natural e é considerada “limpa” por deixar quase nenhum resíduo na natureza. De acordo com informações do Ministério de Minas e Energia, quase metade da energia produzida no Brasil vem de fontes renováveis.

Ou seja, as fontes de energia renovável apresentam uma capacidade de serem repostas de modo natural no meio ambiente e dependem de recursos não esgotáveis. Vale ressaltar que nem toda fonte de energia renovável é totalmente “limpa”, há certos tipos que provocam impactos ambientais menores. Alguns exemplos de fontes de energia renovável:

Energia solar: essa é uma das mais conhecidas do público. Como o próprio nome já diz, ela utiliza a luz do sol para geração de eletricidade e aquecimento da água para uso. Muitos vão lembrar daqueles painéis fotovoltaicos que estão se popularizando e sendo vistos em muitas residências e empresas;

Energia eólica: aqui os ventos ativam as turbinas dos aerogeradores, que convertem a energia mecânica produzida em energia elétrica. Pela frequência e intensidade dos ventos, a energia eólica é muito mais produzida no Nordeste brasileiro. Em 2020, por exemplo, a região bateu recorde de produção desse tipo de energia;

Energia hidrelétrica: essa é a fonte de energia mais utilizada no Brasil porque o país é conhecido pela grande quantidade de água e rios que tem em seu território. São as águas dos rios que movimentam as turbinas de eletricidade. No entanto, há uma série de impactos ambientais provocados por essa fonte de energia renovável. Entre os principais estão desmatamento, emissão de gases da decomposição da vegetação submersa, perda de biodiversidade, prejuízos socioeconômicos às comunidades próximas às usinas, etc.;

Biomassa: ela corresponde a toda matéria orgânica não fóssil e com a sua queima é produzida a energia. Materiais diversos que seriam descartados podem ser utilizados como o bagaço da cana-de-açúcar, restos agrícolas e florestais, esterco, entre outros. Entretanto, são emitidos alguns poluentes na hora de queimar a matéria orgânica;

Energia das ondas e marés: a energia gerada é proveniente do aproveitamento das ondas e marés oceânicas; entre outros.

Depois de exemplos do que são fontes de energia renovável, é hora de descobrir qual delas é a mais indicada para empresas e ou residências. Mais informações no site da GreenView: https://greenviewgv.com.br/