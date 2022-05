Franquias de tecnologia têm avanço de 9,9% no faturamento no 4º TRI de 2021

As franquias do setor de tecnologia crescem de forma exponencial no Brasil. Segundo dados do último relatório da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a categoria de Serviços e Outros Negócios, que engloba as franquias de tecnologia, registrou um aumento de 9,9% no faturamento no 4º trimestre de 2021, comparado com 2020.

O setor de tecnologia no geral se mostra um mercado promissor, segundo a consultoria IDC Brasil. Um levantamento mostra crescimento de mais de 46% em 2021, representando atualmente mais de 6,8% do PIB brasileiro. Com a chegada do 5G e outras tecnologias emergentes, a expectativa é que esse setor cresça 8,2% em 2022.

Inserida neste cenário, a Omie, plataforma SaaS de gestão (ERP) na nuvem, foi uma das franquias reconhecidas com o Selo de Excelência em Franchising 2022, na categoria Serviços e Outros Negócios. Promovida pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), a chancela existe há 31 anos e reconhece as melhores redes de franquia a partir da avaliação dos próprios franqueados.

Desde 2015 no setor de franquias, a Omie já conta com 120 operações no Brasil, entre unidades próprias e franqueadas, e estreou no reconhecimento da ABF este ano. Para André Silva, gerente de expansão da Omie, o reconhecimento traduz a evolução da empresa no modelo de franchising e o potencial para alcançar patamares ainda maiores. “Ficamos muito orgulhosos pela chancela da ABF, sendo uma instituição tão importante no setor de franquias. Mostra que estamos no caminho certo e que nosso trabalho e dedicação com os franqueados tiveram bons resultados durante esses anos. Pois, mais do que oferecer suporte e serviços de qualidade, construímos uma relação de confiança entre a marca e nossos franqueados”, diz André.

A avaliação para a conquista do Selo é feita com base em uma pesquisa respondida pelos próprios franqueados, que considera quesitos como apoio fornecido pela marca franqueadora, processo de seleção do franqueado, cumprimento das estimativas de investimento, suporte e treinamentos, comunicação, custo-benefício da rede, lucratividade e retorno de investimento, entre outros pontos.

Franqueado da Omie desde 2019, Gabriel Pigatto conta que implementou o Omie nas empresas em que ajudava a família a gerenciar e, depois de conhecer o potencial do software para os negócios, decidiu se tornar um franqueado. “Achei o produto da Omie fantástico. Até então, não tinha experiência com franquias, mas tem sido exponencial nosso aprendizado com a empresa e com esse crescimento acelerado que ela proporciona”, conta Gabriel.

Para Andréa Jacoto, franqueada desde 2019, empreender foi uma decisão muito importante. Mãe de quatro filhos, ela buscava um projeto para conciliar o profissional e o pessoal e encontrou na Omie a solução. “Me encantei pela proposta. Empreender era algo novo para mim e fui muito bem recebida e orientada por toda a equipe, desde a diretoria até a consultoria. A Omie cresceu de forma exponencial nos últimos anos e está inovando o mercado de franquias. O investimento em capacitação é algo inédito. Isso demonstra o quanto se preocupa em nos preparar para atender os clientes da melhor forma possível”, diz a franqueada.



Omie no Franchising e metas para 2022

André Silva compartilha também que as expectativas para o modelo de franquias da Omie são promissoras. “Temos fortes planos de crescimento no setor de franchising e esse reconhecimento da ABF nos dará ainda mais fôlego e relevância de mercado. Pretendemos abrir mais 250 unidades até final deste ano, sendo 200 microfranquias, modelo Light, ‘home-based’, de menor investimento e menor tempo de retorno, lançado no segundo semestre de 2021”, afirma o executivo.

O modelo de microfranquia é a grande aposta da Omie para a expansão de 2022. O formato foi pensado para atuar em cidades menores, como forma de atingir regiões locais de forma estratégica e direcionada. “É um modelo de franquia bastante acessível. Com investimento menor, flexibilidade – já que franqueados podem trabalhar remotamente, junto ao contato presencial com os clientes – e retorno financeiro mais rápido que os modelos tradicionais, a microfranquia da Omie é uma excelente opção para quem quer empreender”, explica André.