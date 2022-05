O que é e como é feita uma auditoria ambiental?

Compartilhe Facebook

2 de maio de 2022.

Em uma época em que são percebidos os efeitos das mudanças climáticas em todo o mundo e governos se mobilizam para transformar as bases do desenvolvimento econômico das nações, as empresas também colaboram neste sentido.

Atualmente, muitas organizações se mostram conscientes da sua responsabilidade de prevenir e reduzir os impactos ambientais causados pelas suas atividades produtivas.

Dentro desse contexto, uma ferramenta vem se destacando: a auditoria ambiental.

De acordo com a norma ABNT NBR 19011, a auditoria em um sistema de gestão, que pode ser ambiental, é um “processo sistemático, documentado e independente para obter evidência de auditoria e avaliá-la, objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos”.

Como é possível perceber pela definição acima, a auditoria ambiental visa mostrar se a empresa se adequa aos critérios de auditoria aplicáveis, e requisitos aplicáveis exigidos a fim de identificar e controlar seus impactos no meio ambiente.

Esse tipo de processo investiga problemas ambientais que podem estar acontecendo dentro da organização e no seu entorno, além de apontar oportunidades de melhoria de desempenho ambiental relacionado à gestão de aspectos ambientais, como o descarte de resíduos, uso de recursos naturais, liberação de emissões atmosféricas, entre outros.

A partir do diagnóstico realizado, por meio da auditoria ambiental, é elaborado um relatório de auditoria contendo as não conformidades encontradas, oportunidades de melhoria e boas práticas identificadas.

As conclusões da auditoria podem indicar a necessidade de ações corretivas, ações preventivas ou de melhoria a serem realizadas dentro de um período de tempo acordado, devendo ser verificadas a completeza e eficácia das ações, por exemplo, em uma auditoria subsequente.

Tipos de auditoria

De acordo com a norma ABNT NBR 19011 o processo de auditoria ambiental envolve três partes: a própria empresa auditada (organização), um representante da auditada (auditado) e o auditor. A auditoria ambiental varia de acordo com o seu escopo. Veja alguns exemplos:

Auditoria ambiental de acompanhamento: verifica se as ações relativas as constatações de uma auditoria anterior estão sendo eficazes;

Auditoria ambiental compulsória: visa o cumprimento de requisitos legais em relação à auditoria ambiental. É geralmente realizada em processos de requerimento de licenças ambientais;

Auditoria ambiental de certificação: visa verificar a conformidade da organização com os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR ISO 14001;

Auditoria ambiental de responsabilidade ou due diligence ambiental: é processo de avaliação das condições ambientais de imóvel(is) em um processo de fusão ou aquisição (M&A) para que a parte interessada em neste processo esteja ciente dos potenciais passivos ambientais;

Auditoria ambiental de local: avalia a presença ou indícios ou suspeitas de que uma área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria esteja contaminada;

Auditoria de processo: avaliação dos aspectos ambientais de um ou mais processos para estabelecer ações de controle de poluição, visando a minimização de impactos ambientais oriundos destes processos;

Auditoria de cadeia produtiva: é realizada em fornecedores que possam trazer riscos ambientais para a empresa. Entre outras.

Como solicitar uma auditoria ambiental para sua empresa?

O primeiro passo é buscar a ajuda de uma consultoria especializada, com uma equipe multidisciplinar e que tenha experiência com esse tipo de processo.

O ideal é que a auditoria ambiental leve em consideração o cenário e necessidades da empresa.

