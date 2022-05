Quais as vantagens e desvantagens das escolas grandes e pequenas?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de maio de 2022.

O tamanho da escola é uma das características que mais gera dúvidas entre os responsáveis, afinal, é melhor uma escola grande ou pequena? Depende. Não existe uma resposta definitiva. Tudo varia de acordo com o que cada família e a criança quer.

É comum as escolas menores serem especializadas em atender uma determinada faixa etária ou ciclo de ensino (Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio). Já os grandes, costumam oferecer mais de um ciclo de ensino. Para ajudar os pais nisso, o Melhor Escola (https://www.melhorescola.com.br/), um site de educação básica, listou as vantagens e desvantagens de cada uma das escolas.

As maiores vantagens de escolher uma escola menor para matricular a criança é o atendimento especializado por etapa de ensino, o ambiente mais familiar e acolhedor e uma infraestrutura de qualidade. Além disso, geralmente as turmas são menores e com menos estudantes, resultando em um atendimento mais individual e especializado. Com isso, é possível que os alunos conheçam todos os colaboradores da escola.

Outro ponto que vale destacar é que as escolas dos primeiros ciclos de ensino fazem diversas atividades ao longo do ano. Dessa forma, nos colégios pequenos, é comum que tenha um número maior de eventos familiares ao longo do calendário escolar. Isso permite uma maior participação da família do estudante no cotidiano escolar.

Em relação às desvantagens pode-se citar que grande parte dos colégios menores oferecem apenas uma ou, no máximo, duas etapas de ensino. Dessa forma, o estudante não cria laços duradouros com a instituição de ensino. Na maioria das vezes tais escolas oferecem apenas uma classe por ano. Com isso, caso a criança não se adapte, é necessário trocá-la de escola e não de turma.

Normalmente, as escolas maiores oferecem boa infraestrutura com laboratórios, quadra esportiva, parquinhos, bibliotecas e muitos outros equipamentos. Além disso, é comum que tenha-se um alto número de assistentes para ajudar nas atividades escolares. Outro ponto positivo é que, como elas oferecem diferentes etapas de ensino, os alunos têm a possibilidade de seguir uma mesma linha e metodologia educacional ao longo de sua vida escolar. Além disso, outra vantagem costuma ser o número de alunos, dado que por ter mais crianças, a chance de conhecer pessoas e de socializar é maior.

Já o tamanho da escola é considerado uma das desvantagens, pois se ela for muito grande pode assustar as crianças menores ou dificultar a adaptação delas. Fatores como o barulho, as brincadeiras, o número de crianças em ambientes recreativos podem inibir um aluno recém-matriculado, principalmente se ele for mais novo e estiver acostumado com ambientes menores.

Uma escolha mais assertiva deve levar em consideração vários fatores, como trajeto, valor da mensalidade, linha pedagógica, infraestrutura, entre outros. O site Melhor Escola, que é especializado em educação básica, fornece informações sobre todas as escolas do Brasil, tanto públicas quanto privadas.

Ao acessar a plataforma é possível verificar as condições de infraestrutura de cada colégio, conhecer as avaliações feitas por pais, alunos, ex-alunos e funcionários da instituição de ensino, além de pleitear uma bolsa de estudo de até 80% no valor da mensalidade.