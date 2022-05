Serviço de repotencialização de rolamentos reduz em 26% emissão de CO2

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de maio de 2022.

Em um momento em que as empresas buscam alternativas para reduzir a emissão de dióxido de carbono, a NSK, fabricante de rolamentos, tecnologia linear e sistemas de direção, revela que estudos realizados por sua área de engenharia de aplicação e serviços evidenciaram que, quando comparados os processos de repotencialização e de fabricação de um rolamento novo – sem contar o de obtenção do aço – as emissões de CO2 foram reduzidas em 26%.

“Nossa base de estudos foi efetuada utilizando uma ferramenta de cálculo para estimativas de emissões de gases do efeito estufa”, explica Daniel Vieira De Almeida, Supervisor de Engenharia & Serviços da NSK. Segundo o profissional, a repotencialização é uma tecnologia que proporciona o aumento da vida útil do rolamento com a restauração da condição operacional das peças que apresentaram o princípio do mecanismo de falha (sem atingir fadiga de material ou avaria impactante na performance) durante operação ou em inspeções durante manutenções programadas.

“Consequentemente, a prática promove a redução de custos, maior disponibilidade operacional das máquinas e equipamentos e a redução de impactos ambientais com a economia de recursos naturais e energia. A economia gerada pode ser de até 70% quando comparada com a fabricação de um rolamento novo”, afirma Daniel.

Rolamentos autocompensadores de rolos esféricos, rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos axiais autocompensadores de rolos, rolamentos de rolos cônicos e rolamentos de esferas (Radiais e Axiais) são modelos que fazem parte do programa. Entre as principais vantagens, além da extensão da vida útil e redução dos custos de manutenção e a expressiva redução do impacto ambiental, estão a redução de paradas emergenciais e do tempo de inatividade das máquinas e equipamentos, a revitalização e redução do estoque, a redução do custo em aquisição de rolamentos (maior lucro), o feedback sobre a aplicação, as ações corretivas e preventivas relacionadas à análise de falhas e o serviço especializado direto do fabricante.

O serviço de repotencialização da NSK pode ser executado em rolamentos industriais de todas as principais marcas fabricantes dos mais diversos segmentos industriais, como metais, siderurgia, mineração, papel e celulose, açúcar e álcool, químico e petroquímico, processamento de cimentos e minérios, marítimo, petrolífero, automotivo, ferroviário, alimentos e bebidas e automotivo.